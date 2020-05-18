Oğuz Yılmaz: Vedat Muriç, Sörloth’tan zor!

Adı sık sık transferler haberlerinde geçen Denizlispor’un başarılı stoperi Oğuz Yılmaz, Süper Lig’de kendisini en çok zorlayan oyuncunun Vedat Muriç olduğunu söyledi. 27 yaşındaki stoper, “Savunma oyuncuları koşu atan hücumcuları pek sevmez. Burak Yılmaz böyle bir forvet, hep arkaya koşuyor. Ama Vedat Muriç hem havadan, hem yerden, hem de koşu bakımından çok zorlayıcı. Sörloth da öyle ama ben Muriç’te daha çok zorlanmıştım” dedi.