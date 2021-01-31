Oğuz Yılmaz, süper lig ekiplerinden Denizlispor'da oynayan bir futbolcudur. Kartal Cevizli Gençlergücü'nde futbol hayatına başlayan sporcu, Pendikspor'da profesyonelliğe geçmiştir. Futbola defans mevkisinde başlayan 185 cm boyundaki futbolcu, aynı mevkide devam ediyor.

Oğuz Yılmaz nereli?

Oğuz Yılmaz, Şişli-İstanbul doğumludur. 2016 yılında kadar futbol hayatını İstanbul'da sürdürmüştür. 2016 yılında Aydeniz Et Balıkesirspor'a transfer olarak, Balıkesir'e gitmiştir.

Oğuz Yılmaz kaç yaşında?

Oğuz Yılmaz, 1 Ocak 1993 doğumludur. 2020 yılı itibariyle 27 yaşındadır.

Oğuz Yılmaz hangi takımlarda oynadı?

Futbola, Kartal Cevizli Gençlergücü'nün alt yapısında başlamıştır. 2010 yılına kadar amatör futbolcu olarak görev yapmıştır. Oğuz Yılmaz'ın oynadığı takımlar sırasıyla şunlardır;

1- Kartal Cevizli Gençlergücü - Amatör lig (2006-2009)

2- Pendikspor - 2.lig (2009-2010-Amatör; 2011-2016 profesyonel)

3- Aydeniz Et Balıkesirspor - 1.lig (2016-2019)

4- Yukatel Denizlispor - Süper lig (2019-devam ediyor)

Oğuz Yılmaz nasıl futbolcu oldu?

Oğuz Yılmaz da birçok erkek çocuğun hayalini süsleyen ünlü bir futbolcu olmak istiyordu. Ailesinin de desteğini alarak Kartal Cevizli Gençlergücü minikler alt yapısında eğitim almaya başladı. Toprak sahada yapılan antrenmanlar, maçlar, eve yorgun ve çamurlu gidilmesi zorlu bir süreç olarak anılarını süslüyor. Ekonomik nedenlerden ve Oğuz'un sürekli eve çamurlar içinde gelmesinden dolayı babası oğluna futbolu yasaklamayı bile düşünmüş.

Küçük Oğuz'a futbol çevresi olumlu yaklaşmamış. "Bu çocuktan futbolcu olmaz" mantığı ön planda tutulmuş. Oğuz, bu olumsuz tutum ve düşüncelerden yılmamış. Kendine olan inancını ve güvenini yitirmemiş. Sürekli çalışarak yeteneklerini geliştirmiş. Çalışmalarının emeğini Pendikspor'a transfer olarak almış.

Oğuz Yılmaz nasıl profesyonel oldu?

Oğuz Yılmaz'ın hedefi bir sonraki adımdı. Profesyonel olarak amatör liglerden kurtulmaktı. Bu nedenle kendilerine en yakın kulüp olan Pendikspor'un futbolcu seçmelerine katıldı. Seçmelerde beğenilerek, Pendikspor'a transfer oldu.

Oğuz'un transfer ücreti eski usul ödemeyle gerçekleşti. Pendikspor, transfer ücreti olarak Kartal Cevizli Gençlergücü'ne 20 futbol topu, 40 çift krampon, alt yapıdan iki futbolcu verdi. Oğuz, Pendikspor'da bir yıl amatör futbolcu olarak görev yaptı. Bir yılın sonunda da profesyonel imza atılarak, profesyonelliğe adım attı.

Oğuz Yılmaz'ın futbolu bırakma yılları

Oğuz Yılmaz'ın futbolculuk hayatında iki önemli dönem bulunuyor. Birincisi, lise son sınıftayken üniversiteye hazırlık dönemidir. Ailesi, Oğuz'un futbolu bırakıp, üniversite sınavına hazırlanmasını istiyordu. Sonunda Oğuz'un aklını çelmişlerdi. Fakat Pendikspor seçmeleri, Oğuz'un futboldan kopmamasını sağladı. Seçmeleri kazarak, futbolcu olma yolunda ilerledi.

Futbolculuğunun ilk yıllarında iki defa çapraz bağları kopmuş. Bu ağır sakatlık yüzünden birçok defa futbolu bırakmayı düşünmüş. Fakat futbola olan aşkı ve düşkünlüğü onun pes etmesini engellemiş. Daha çok çalışarak güçlü bir şekilde sahalara dönmüş.

Oğuz Yılmaz'ın Süper Lig hayatı

Oğuz Yılmaz, başarılı ve istikrarlı futboluyla kariyer basamaklarını sırasıyla atlamış. Sırasıyla; 2. lig, 1. lig ve süper lig kariyerinde yükselmiş. 1. ligde Balıkesirspor'da oynarken gösterdiği başarıyla aynı ligin takımlarından Denizlispor'un radarına girmiş.

Balıkesirspor'la bir fesih ve alacak sorunu yaşayan Oğuz, bu dönemde Denizlispor sportif direktörü tarafından her gün aranmış. Teknik Direktör Yücel İldiz'in de isteğiyle Denizlispor'a transfer olmaya karar vermiş.

Oğuz Yılmaz, o yıl Denizlispor'la yaşadığı şampiyonluğu unutamıyor. 1. ligde şampiyon olarak süper lige çıkıyorlar. Şampiyon bir takımın futbolcusu olarak Oğuz'un da hem değeri hem de taliplileri artıyor. Gösterdiği başarıyla hem milli takım havuzuna giriyor hem de Trabzonspor 'un takip ettiği bir futbolcu oluyor.

Oğuz Yılmaz 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Oğuz Yılmaz, halen Yukatel Denizlispor'un lisanslı futbolcusudur. 11.08.2020'de 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmıştır. Sözleşmesi 31.05.2023 yılında bitiyor. Transfermarket'e göre güncel piyasa değeri 500 bin euro olan futbolcunun kulübünden alacağı yıllık ücret açıklanmadı.