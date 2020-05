Oğuz Yılmaz: Kulübüm yeni sözleşme için görüşmek istedi

Kısa bir süre önce amatörde forma giyen ve gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki futbolcu, AA muhabirine açıklamada bulundu. Dünyayı etkisi altına alan salgına ilişkin konuşan Oğuz, şu anda birçok takımda yeni vakalar tespit edildiğini vurguladı.

Vaka çıkan takımların yeteri kadar antrenman yapamayacağını ve bunun adaletli olmayacağını dile getiren Oğuz, "Gözüken tabloda liglerin başlaması doğru değil. Erzurumspor’da mesela görüştüğüm çok arkadaşım var, orada büyük sıkıntı var. Tam bir hengamenin içindeler, her gece ambulanslar gidip geliyor. Her gün testler oluyor. Çok zor bir durum yani ben düşünüyorum bizim başımıza gelse herhalde psikolojimiz bozulurdu." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor’da ilk testlerde hiçbir sorun çıkmadığını dile getiren başarılı defans oyuncusu, şöyle devam etti:

"Şu anda bizim takımımızda kimsede bir şikayet yok. Zaten bizim yabancı oyuncular hiç yurt dışına çıkmadı. Hep burada ya da çevre illerdeydiler. Ama ne olacağı belli değil. Şimdi maçları temmuzda oynayacağız ve Denizli çok sıcak bir il. Şu anda bile burada yaprak kıpırdamıyor. Akşam oynanacak olsa bile futbolcuları bu maçlar çok zorlayacak. Federasyon başkanının pozitif vaka çıksa bile o isimlerle yolumuzu ayırıp lige devam edeceğiz açıklamasını çok yadırgadım. Bu konuda çok fazla takımın kadrosu geniş değil. Belkide en kilit oyuncusu virüs kapacak. Zaten ondan sonra antrenman yapamıyor. 14 günlük bir süreci var o 2 hafta 4 haftaya çıkıyor. Zaten lig 8 hafta. Belki hafta içine maç koyarlarsa 5 hafta kaçırma riski var virüs olan bir oyuncunun. Çok zor bir şey takımlar için. Şampiyonluğa küme düşmemeye oynayan takımlar var. Bizi şu an bir kampa da almıyorlar. En ufak temasta bile insan virüs kapabiliyor."

"Liglerin biraz daha erteleneceğini düşünüyorum"

Oğuz Yılmaz, liglerin başlama tarihinin bir süre daha erteleneceğini düşündüklerini ifade etti.

Ligleri tek bir şehirde tamamlamanın daha az risk oluşturacağını aktaran Oğuz, "Şu aşamada hangi seçeneği sunarsak sunalım sorun yaşanma ihtimali var. Federasyonumuz böyle bir karar aldı ama bu kadar vaka çıktıktan sonra belki ligler biraz daha ertelenebilir diye düşünüyorum. Şu anda bazı takımlar antrenman yapmıyor. 1 aydan az bir süre var. Takımların hazırlanması çok zor. O yüzden ligler biraz daha ertelenebilir." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı futbolcu, takımların aynı şartlar altında oynaması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi maçta virüs olmadığını nereden bileceğiz. Şu an verilecek her karar sıkıntıları beraberinde getirecek. Sağlığı en öne koyarak düşünmek gerekiyor. Biz de emir kuluyuz, mecbur bekliyoruz. Yaklaşık 2 aydır oynamıyoruz. İnanılmaz bir süre. Bu süreç bütün futbolcuları çok etkiledi. Sadece evde oturuyorsunuz. Hareket edememek bir futbolcu için hiç iyi bir şey değil. Ayrıca sevdiğiniz şeyi yapamıyorsunuz ve herkesten uzakta, 4 duvar arasındasınız. Bunun psikolojik sıkıntıları da var tabi. Ayrıca hiçbir şekilde o fiziksel açığı kapatamazsınız. Özel bir salonunuz yok sonuçta. Kulüp sağlıyor ama bu da belli bir aşamadan sonra belli noktaya kadar. Ben spor salonuna gidiyordum ama takım antrenmanı gibi olmuyor sonuçta vücut her gün bir şey kaybediyor. Şu anda antrenman yaparken bile sezon başı kampı gibi geliyor. Çok zorluyor sonuçta kamp antrenmanı yapıyoruz. Normalde haftaya lig bitiyordu. Daha önümüzde belkide 2,5-3 ay var."

"Hedefimiz ligde kalıcı olmak"

Oğuz Yılmaz, Yukatel Denizlispor olarak Süper Lig’de kalıcı olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Lige yeni çıkmış bir takım olarak bir şeyler kanıtlamanın ve insanları ikna etmenin önemine değinen başarılı stoper, "Hedefimiz 9 sene sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak. Bu çok önemli bir şey çünkü takımlar ligde kaldıktan sonra maddi zorlukları aşıyorlar. Sonuçta üst lig ile alt lig arasındaki gelir farkı çok yüksek. Bizim de hedefimiz bu sene ligde kalmayı garantileyip rahat bir nefes almak ve yönetimimize gelecek senenin planlarını yaptırmak. Yani şu an ona odaklandık, aşağıyla aramızda 6 puan var. 2 ya da 3 maç kazanmamız durumunda ben ligde kalacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuz, Süper Lig’de ilk kez bu sezon forma giydiğini hatırlatarak, göz önünde olmanın hoşuna gittiğini aktardı.

Süper Lig ile TFF 1. Lig arasındaki farklara da değinen savunma oyuncusu,"Süper Lig ve TFF 1. Lig arasındaki en önemli fark VAR sistemi. Süper Lig’de sürekli üzerinizde bir göz var. Bunu hissediyorsunuz bir yerden sonra. Elbette oyuncuların düşünme süresi, yetenekleri ve kestikleri cezalar da farklı. Alt ligde belki yaptığımız 3 hatadan biri gol oluyor belki hiç olmuyor ama Süper Lig’de tek bir hatada hemen gol yiyebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bir savunma oyuncusu için en önemli özelliğin pozisyon bilgisi ve oyun görüşü olduğunu anlatan Oğuz, daha önce sakatlık dolayısıyla Süper Lig’de oynayamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce Süper Lig kulüplerinden teklif almıştım. İlk teklif geldiğinde çapraz bağlarım kopmuştu. Transfer askıya alınmıştı daha 21 yaşındaydım. Daha sonra TFF 1.Lig’e gittim, kendimi geliştirmek için. Süper Lig’i hiç düşünmedim. Çünkü oynayarak gitmenin daha faydalı olacağını düşünmüştüm kendi açımdan. Bu da benim için doğru bir karardı. Geçen sene Balıkesir’de boşta kaldığım zamanda Süper Lig’den teklifler vardı ama ben Denizlispor’u tercih ettim çünkü şampiyon olmayı çok istiyordum. Şampiyon olup Süper Lig’e çıkmanın keyfinden herkes bahsediyordu. Ben bunu yaşamamıştım ve bunun için Denizli’ye gittim. Gerçekten çok da istiyorlardı. Süper Lig takımına gidip yedek oturmaktansa Denizli’ye gidip oynayıp, şampiyon olup çıkmak bana daha mantıklı gelmişti. Kararlarım bugüne kadar doğru çıktı. Burada da sağ olsunlar bana güvendiler. Sonuçta takımlar Süper Lig’e çıkınca kadroda revizyon oluyor. Beni burada tuttular, şans da verdiler. Yeni genel menajerimiz gelmişti sezon başı Burak Özsaraç. Çok doğru karar verdiğime inandım ve bunu da gördüm."

"Kulübüm yeni sözleşme için görüşmek istedi"

Oğuz Yılmaz, Yukatel Denizlispor’un sözleşme uzatmak için kendisiyle görüşmek istediğini açıkladı.

Sezon sonunda serbest kalacak deneyimli stoper, "Gerçekten olaylar tahmin edemeyeceğim şekilde gelişti. Bu sene Süper Lig’e çıktık, oynamaya başladım. Bu sürede şu zamana kadar 22 maç oynadım. Önümüzde daha 8 maç var ve Fenerbahçe maçında milli takımdan izlemeye gelmişlerdi. Ben bunu hayal bile edemezdim. İsmimin takımlarla anılması beni gerçekten çok mutlu ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Denizlispor’a saygısızlık yapmamak adına hiçbir transfer görüşmesi yapmadığını dile getiren Oğuz, şöyle konuştu:

"Önümüzde daha 8 maç var, lig bitmiş değil. Daha hiçbir şey belli değil, o süreçte transfer görüşmem doğru olmazdı. Çünkü beni bu kulüp buralara getirdi. Bu takımların istemesindeki en büyük pay Denizlispor’undur. Tabii ki daha üst basamaklara oynayan takımlarda oynamak isterim, belki Avrupa’da oynayan takımlarda ama bu süreci biraz daha beklemek istiyorum. Kulübüm yeni sözleşme için görüşmek istedi. Temsilcim şartlardan dolayı gelemediği için görüşemedik. Bayramdan sonraya kalacak gibi duruyor. Menajerim beni soran kulüpler olduğunu söylüyor. Maddi açıdan sorunlar ve belki yabancı sınırının düşme ihtimali Türk futbolcular için büyük bir şans. Ben de bu şanstan yararlanmayı çok istiyorum."

"Bülent hocanın ikili ilişkileri çok iyi"

Oğuz Yılmaz, teknik direktörleri Bülent Uygun ile çok iyi anlaştıklarını belirtti.

Her zaman içinde milli takımda oynama hayali yaşadığını da ifade eden Oğuz, "Bülent hoca antrenmanda bir arkadaş gibi konuşup, gülüyor. Takımı çok iyi çalışarak başımıza gelmiş. Gelir gelmez takımda hücum anlamında eksikliklerimizin olduğunu söyledi. Ona göre çalıştırmaya başladı. Her maç gol atamıyorduk, her maç gol atmaya başladık. Bülent hocanın bu noktada takıma çok faydası oldu, bize takımca oynamayı öğretmeye çalışıyor. Çoğu arkadaşımızın bu çalışmalarla performansı yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli stoper, küçükken Manchester United takımında oynayan Nemanja Vidic’i çok beğendiğini ve bu yüzden 15 numaralı formayı giydiğini aktardı.

Süper Lig’de en çok beğendiği savunmacının Beşiktaş’ta oynayan Domagoj Vida olduğunu dile getiren Oğuz, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer’i de çok beğendiğini sözlerine ekledi.

"Muric, en çok zorlandığım forvet"

Oğuz Yılmaz, bu sezon Süper Lig’de kendisini en çok zorlayan hücum oyuncusunun Fenerbahçeli Vedat Muric olduğunu söyledi.

Savunma oyuncuları için hem kalıplı hem de koşan forvetlerin sorun oluşturduğunu vurgulayan Oğuz, "Savunma oyuncuları koşu atan hücumcuları pek sevmez. Keza Burak Yılmaz da öyle. Hep arkaya koşuyor. Ama Vedat Muric hem havadan, hem yerden, hem koşu bakımından çok zorlayıcı bir forvet. Trabzonsporlu Sörloth da öyle ama ben Muric’te daha çok zorlanmıştım." yorumunu yaptı.

Oğuz, Türk futbolunda eskisine nazaran daha fazla ve başarılı savunma oyuncusu yetişmesinin altyapı eğitimiyle alakalı olduğunu kaydederek, kamuoyunda konuşulan altyapıya dönme düşüncesinin çok yararlı olabileceğini belirtti.

Oğuz Yılmaz, A Milli Futbol Takımı ile ilgili düşüncelerini aktararak, sözlerini tamamladı:

"Benim son senelerde en büyük beklentim olan milli takım grubu. Savunma anlamında savaşan, her şeyi veren, çoğu genç olan bir oyuncu grubu var. Benim beklentim çok fazla milli takımdan. Avrupa Şampiyonası’nın ertelendiğine de sakat oyunculardan dolayı mutlu olduk. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi turnuvalara uzun zamandır katılamıyorduk. Bu, bize ilaç gibi gelecek. Zaten son dakikaları seviyoruz. Bir şekilde gol yemezsek milli takım olarak iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."