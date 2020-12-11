Oğuz Yılmaz, Fenerbahçe maçı sonrası kadro dışı kaldı!

Denizlispor, Süper Lig'de son olarak oynadıkları Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan çıkarıldıktan sonra gösterdiği tepki sonucunda elini kıran Oğuz Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, "Fenerbahçe karşılaşması devre arasında teknik ekibimizin kararı doğrultusunda oyundan çıkan futbolcumuz Oğuz Yılmaz, bu karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunmuş ve sonucunda el kemiğini kırmıştır. Kendisine ve kulübümüze yakışmayan bu disiplinsiz davranışı nedeniyle bugünden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.