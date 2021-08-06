Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), eski MHK Başkanı Oğuz Sarvan’ın 2021-2022 sezonu yaz seminerine önce davet edildiği daha sonra bunun geri çekildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TFF’den konuya ilişkin medyada yer alan bir haber üzerine yapılan açıklamada, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen seminere Oğuz Sarvan’ın önce davet edildiği, daha sonra bunun geri çekildiği iddialarına cevap verildi.

Oğuz Sarvan’a geçen sezon MHK bünyesinde mentörlük yapması için teklif götürüldüğü ancak kendisinin çalışmak istemediğini dilekçe ile kurula bildirdiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Sarvan, bu sezon ise mentörlük vizesini yaparak, görev almak için kurulumuza dilekçe göndermiştir. Kurulumuz, başvuruda bulunanlara, rutin olarak seminer tarihi bilgilendirmesi yapmıştır. Ancak MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı, kendisini telefonla arayarak, bu sezonki mentör kadrosunda kendisini düşünmediğini Oğuz Sarvan’a bildirmiştir. Dolayısıyla, Sayın Sarvan’a herhangi bir resmi seminer davetinde bulunulmamıştır. MHK Yaz Semineri açılış törenine sadece son 2 dönem eski MHK başkanları Sayın Yusuf Namoğlu ve Sayın Zekeriya Alp davet edilmiş, Sayın Namoğlu icabet etmiştir. Hakemlerimiz 2021-2022 sezonu hazırlıklarını 31 Temmuz’dan, kampın sona erdiği bugüne kadar Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürmüştür. Yalan, yanlış ve eksik bilgilendirmelerden oluşan yazı ve haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ediyoruz."

Oğuz Sarvan: "Şahsımla ilgili açıklamayı üzülerek okumuş bulunuyorum"

MHK’nin açıklamasına yanıt veren Oğuz Sarvan ise şunları kaydetti: "Bugün Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde, Merkez Hakem Kurulu adına yapılan şahsımla ilgili, çelişkili, yalan, yanlış ve eksik bilgilendirmelerle dolu açıklamayı üzülerek okumuş bulunuyorum. Her cümlesini kanıtlarla çürütme hakkımı saklı tutarak, kamuoyunun yapılan bu yalan, yanlış ve eksik bilgilendirmelerden oluşan açıklamaya itibar etmemesini rica ediyorum."

İSTANBUL (AA) -