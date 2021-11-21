Fenerbahçe 'de 1999-2003 arasında forma giyen Eyüpspor'un kaleci antrenörü Oğuz Dağlaroğlu, dev derbi öncesi FANATİK'e konuştu. Dağlaroğlu, Kanarya'da sadece 2 resmi maça çıktıktan sonra 22 yaşındayken, Beşiktaş deplasmanında ilk büyük maçına çıkmıştı. Fenerbahçe, fazla süre alamasa da Dağlaroğlu'nun kaleye geçtiği 5 büyük maçın hepsini kazandı! Biz de Oğuz hocaya, Altay Bayındır'ın yokluğunda bugün kaleye geçmesi muhtemel Berke Özer (21) ile yedeği Ertuğrul Çetin'den (18) beklentilerini sorduk.

İşte tecrübeli futbol adamının açıklamaları;

'Alt yapıdan tecrübesi var'

"Berke'nin, Milli Takımlar kategorisinde ve Belçika'daki performansı onu bir seviyeye getirdi. Umarım altından kalkacaktır. Zaten böyle maçların altından kalkarsanız, çok iyi bir kariyeriniz oluyor ve tam tersi sonuçta da geriye gidiyorsunuz. Ertuğrul'un ise alt yapı maçlarından derbi tecrübesi var. Bu maçın havasını ve değerini bir tık fazla bilmesi açısından artı sayılabilir. İyi ki bizim zamanımızda sosyal medya yoktu, kaldırması çok zor olan bel altı yorumlar yapılıyor."









'3-4 gol yersem ne olur'

"Şu an Berke ve Ertuğrul'un kafasından her türlü senaryo geçiriyordur; 'Bu maçta 3-4 gol yersem ne olur, Fenerbahçe'deki kariyerim nasıl etkilenir?' diye. Önemli olan burada mental ve fiziksel anlamda hazır olmak. İlk dakikalara olumlu bir hareketle başlamak çok önemli. Böyle maçlarda kontrolsüz hareketlerden kaçınmak, 'Bir şeyler yapmam lazım' psikolojisinden uzak durmak ve sakin kalmak çok önemli. Sadece sizden isteneni yapmak yeterli."

'İnönü'deki uğultuyu unutamam'

"İlk derbim, şampiyonluk yarışının içindeki Beşiktaş'a (14 Mayıs 2000) karşı İnönü'deydi. Deniz tarafının karşısında bulunan kale arkasındaki uğultuyu asla unutamam. Maçın başında gereksiz bir çıkış sonrası, penaltı yaptırdım. Ancak ilk golü yiyince bir rahatlama gelmişti ve 3-1 kazanmıştık. 2001'de 2-1 kazandığımız Galatasaray maçında ne olduğunu anlamadan son dakikalarda kaleye geçtim. 1-2 kritik kurtarış yaptım ve 'Bizi sen şampiyon yaptın' dediler. Şanslıyım ki, az da oynasam, kaleye geçtiğim hiçbir büyük maçı kaybetmedik."

Çağrı Davran





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