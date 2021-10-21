Oğuz Çetin: Necla hoca ve oyuncularımızla gururlanıyorum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Ay-Yıldızlı ekibin 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda Bulgaristan ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda yaptığı ve 1-0 kazandığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım ’ın zorlu bir grupta olduğunu vurgulayan Çetin, "Rakiplerimiz zorlu. Özellikle Almanya, Portekiz ve Sırbistan, önemli futbol ülkeleri. Yaklaşık 4 aydır ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle atletik performans yönünde yapılan çalışmaların etkisini artık sahada görüyoruz. Hem Portekiz’e hem de Bulgaristan’a karşı hem oyun hem de fiziksel olarak büyük bir gelişme var. Hem Necla hoca ile hem de oyuncularımızla gururlanıyorum. Umarım Sırbistan maçında da aynı performansı gösterip umutlarımızı daha da yukarılara çekeriz." diye konuştu.

Süper Lig kulüplerinin kadın futbol takımı kurmalarını değerlendiren Oğuz Çetin, "Özellikle geçen sezon Kadın 1. Ligi’nde yaptığımız ’bubble sistemi’ sonrası gündeme oturduk. Başkanımızın büyük desteğiyle kulüpler de bu işin içine girme çabasına girdi. Geldiğimiz noktada önemli kulüplerimiz lige dahil oldu. Bu da kadın futbolunun marka değerini yükseltiyor. Önümüzdeki yıl ve yıllarda kadın futbolunun ülkemizde çok daha iyi yerlere ulaşacağı bir gerçek." ifadelerini kullandı.

AA