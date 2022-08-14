Oğuz Çetin, Galatasaray - Giresunspor Rezerv Lig maçını izledi

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile ilk kez düzenlenen, Türk futbolunun yeni organizasyonu Rezerv Lig'de mücadele devam ediyor. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu'nun projesi olarak uygulamaya giren ligde 2. hafta karşılaşmaları yapılıyor. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Rezerv Lig'de İstanbul'da oynanan Galatasaray - Giresunspor maçını izledi.

Mücadeleyi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael García Gomez, Galatasaray Gençlik Gelişim Programı Teknik Sorumlusu Orhan Atik ve Galatasaray U19 Takımı Teknik Sorumlusu Hakan Balta ile birlikte seyreden Çetin, antrenörler ile genç futbolcu gelişimi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Yönetim Kurulu'nun büyük gayretleriyle kurulan Rezerv Lig'in amacına ulaşacağına inandığını söyledi.