Türk futbolunun altyapıları artık Türk futbolunun imparator lakabı almış bir ismine emanet: Oğuz Çetin... TFF tarafından Gençlik Geliştirme’nin başına getirilen deneyimli futbol adamını ziyaret ettik. Hedeflerini, projelerini, yapılması gerekenleri ve eksiklerimizi konuştuk. Elbette efsanesi olduğu Fenerbahçe hakkında da değerlendirmelerde bulunduk. Biz sözü fazla uzatmayalım, altın jenerasyonlarımızın başına geçen Oğuz Çetin’i dinleyelim...

‘Egosuz bir insanım’

“Yaptığım işin önemini ve değerini biliyorum. En büyük ye teneğim egomun olmaması. Futbol aklı bir kişide olmaz. Mutlaka yanında işi bilen adamların da olması lazım. Asıl başarı böyle gelir. Mütevazı olmayı bilen insanlardanım ve bu da her zaman bana avantaj sağlamıştır.”

‘Karşı karşıya gelmeyiz’

“Tol unay hoca genç milli takımlardan sorumluydu. O bu görevdeyken ben de Genç Milli Ta kım’da tüm koordinasyonu yöneten kişi konumundaydım. Yanımıza gelen isimler de bizi güçlendirdi. Tolunay hocayla aynı düşüncelerdeyiz. Bazı insanlar bizi karşı karşıya getirmeye çalıştı ama asla öyle bir şey olmaz.”

‘Projelerimiz var’

“2-3 yıl içerisinde de 5-6 yıl içerisinde de gerçekleşebi ecek planlar var. Genç nesillerimiz şu an tam istediğimiz konumda değil. Ama bu konu üzerinde yoğunlaşıyoruz. Riva’da seçme yapmıştık 360 oyuncu geldi. 206 tanesi amatördü. 154 kişi de elit takımlardan geldi. 44 oyuncuyu seçtik. Ben de bizzat ilgilendim. Elimiz, 44 oyuncuya değmiş oldu. Bu grupları 2’ye böldük. Birisi Türkiye’de Kasımpaşa ve Başakşehir alt yapılarıyla maç yaptı. Diğer grubu ise Gürcistan’a gönderdik. 5 günlük idman günlerinde 2 gün atletik idmanlar yaptık. Bunun için de özel hocalar getirttik.”

‘Altınordular çıkmalı’

“Şimdi altyapı olarak en iyi kulüplerden birisi Altınordu. Geçen Milli takım seçmel eri oldu, 7 futbolcu Altınordu’dan gelmiş. Herkes oy uncuyu o kulübe göndermek istiyor. Altınordu çok iyi işler de yapıyor. Ama diğer kulüplerimiz de artık oyuncu çıkartmalı. Tek bir kulüp ile olacak iş değil.”

‘6 ilde seçme yapacağız’

“Aynı gün 6 ilde seçme yapacağız. Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Rize, Artvin. Bizim amacımız çalışma grubu oluşturup, bölge bölge oyuncu çıkartmak. Bölge hocası, teknik direktör, analizci, kaleci antrenörü orada olup bizi bilgilendirecekler. Amacımız bir şehirden 22 oyuncu elde etmek. Tüm bölgelerde bunu başarmak istiyoruz.”

‘U19-U21 gelişmeli’

“Futbol artık altyapılara mecburiyete doğru gidiyor. Biz de altyapıya gerçekten çok önem veri yoruz. Bizdeki tek sıkıntı organizasyon olmayışı . Milli Takımlar’da bu yüzden istediğimizi alamıyoruz. U17’de şampiyonluk yaşadık ama U19 ve U21 takımlarımızda işler yolunda gitmedi. Bizim hedefimiz tüm gruplarda Avrupa Şampiyonası’na gitmek değil Avrupa Şampiyonası’nda final oynayıp şampiyon olabilmek. Eğer bunu başarırsak kurguladığımız sistemimizi oluşturmuşuzdur demektir.”

‘Uygun taktik için çalıştık’

“Sistem açısından her şey standart olacak. Diziliş bizim için çok önemli. Bizim temeldeki oyun sistemiz 4-2-3-1’di. Ama biz kafa kafaya geldikten sonra kanatlarımızın biraz etkisiz olduğunu gördükten sonra 4-3-1-2’yi denedik. Ve şu anda bu taktikten memnunuz. Bizim bundan sonraki yol haritamız. Türk sistemine en uygun bir taktiği bulup, uygulamak.”

‘En yaşlı ülkeyiz’

“55 ülke içinde en yaşlı yabancıların ilk 11’de süre aldığı lig Süper Lig. Kulüplerimizin kendi altyapısından çıkardığı oy uncuların aldığı süre sadece 45 dakika. Almanya’nın Hoffenheim takımının 895 dakika. 19 katı yapıyor. Bu sene biraz Trabzonspor diğer takımlarımıza örnek olacak bir şey yaptı. Kendi altyapısından çıkardığı oyunculara çokça süre verdi.”

‘Dışlama olmamalı’

“55 ülke içinde en yaşlı yabancıların ilk 11’d e süre aldığı lig Süper Lig. Kulüplerimizin kendi altyapısından çıkardığı oyuncuların aldığı süre sadece 45 dakika. Almanya’nın Hoffenheim takımının 895 dakika. 19 katı yapıyor. Bu sene biraz Trabzonspor diğer takımlarımıza örnek olacak bir şey yaptı. Kendi altyapısından çıkardığı oyunculara çokça süre verdi.”

‘Hamit, Türkiye için değerli’

“Hamit Altıntop 2008’de bizim en değerli oyuncumuzdu. Şimdi ise bizim yönetimimizde. Hamit Genç Milli Takım’da görev alıyor. Futbolda da zaten kendisinin yeteneğini biliyoruz. Şimdi de bilgilerini aktarma zamanı. Bu tip örneklerin artması Türk futbolu için çok önemli.”

‘Avrupa’ya da yoğunlaşıyoruz’

“Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Avusturya gibi Türk nüfusu olan ülkelere elimizin değmesi gerekiyor. Hamit Altıntop da bu iş için çok heyecanlı. Sonuç olarak Hamit, hem Türkiye’de hem de Almanya’da ismini fazlasıyla duyurmuş bir isim. Elimizi oralara da uzatmamız lazım çünkü oralarda gurbetçi olan bir çok futbolcu var. İleride bunlar bizim için çok değerlenebilir.”

‘Görevimizden memnunuz’

“Alt takımlarda hedefimizi gerçekleştirip bu gençleri A Milli Takıma aktarmak istiyoruz. Biz işimizin başında memnunuz. Farklı yerlerden teklif gelse bile gidebileceğimizi düşünmüyorum şimdilik. Daha burada yapacağımız çok şey var.”

‘Ali Koç’u karakteri yaktı’

“Frey, Benzia, Reyes gibi isimler vasatın bile altında kaldı. Comolli’nin varlığı, Cocu’nun getirilmesi, başkan Ali Koç için hayal kırıklığı yarattı. Ali Koç çok büyük bir karakter. O kadar karakter gösteriyor ki bazen yanıldığının farkına varıp, üstelememelisin. Verdiği sözler yüzünden, o karakteri geri adım atmasını engelliyor. Comolli’nin olduğu yerde Fenerbahçe camiasından gelmiş, kendisini geliştirmiş isimler olsa Fenerbahçe bunların hiçbirini yaşamazdı.”

‘Fenerbahçe konusunda çok hassasım’

“Fenerbahçe efsaneleri arasında yer aldım. Fenerbahçe konusunda çok hassasım. Bu halde olması çok üzücü ama biz bunu dışarıda yaşıyoruz. Benden daha büyük Fenerbahçeli yoktur. Orada İmparatorluk unvanı aldım. Ama Fenerbahçe’de bir dışlama var. Bu durum üzücü. Biz de mecburen uzaktan üzülmek zorunda kalıyoruz. Fenerbahçe’de futbol aklı eksikliği var. En büyük sıkıntı bu. Gelen isimlerin başarısızlığı da ortada.”

‘Emre Fener için nimet’

“Emre Belözoğlu’nun belki yaşı gereği futbol bakımından vereceği katkı tartışılsa da kendisi Fenerbahçelilik ruhunu bilen oyunculardan. Emre ileride de etkin bir rol alabilir. Saha içi ve saha dışındaki duruşuyla Fenerbahçe için önemli bir karakter. Spor yöneticiliği konusunda da kendini geliştireceğini düşünüyorum. Emre tabii ki katkı sağlayacaktır ama başka isimlerin de getirilmesi gerek.”

TUNÇ KAYACI - FANATİK ÖZEL