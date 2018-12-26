Oğuldan babaya şah-mat

2018-2019 Türkiye Kupası Trabzon Satranç İl Birinciliğinde en çok ilgiyi, baba-oğlun kapışması çekti. 5’inci turda karşılaşan Engin Sarıali ile oğlu Furkan Anıl Sarıali’nin mücadelesinde gülen taraf, Furkan oldu.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beşirli Tenis Kompleksi Satranç Salonu'nda yapılan turnuvada şampiyon, Serdar Peker oldu. Mert Kargı’nın ikinci, Zekeriya Yıldız’ın da üçüncülüğü elde ettiği Türkiye Kupası Trabzon Satranç İl Birinciliğinde Tunahan Yıldız dördüncü, Kayra Tamer de beşinci oldu. Turnuvanın beşinci turunda karş ılaşan ve sonucu merakla beklenen baba-oğlu Engin - Furkan Anıl Sarıali’nin mücadelesinde ikinci kez kazanan Furkan (16) oldu. Bu yıl ilk olarak 24 Şubat Trabzon’un Kurtuluşu nedeniyle düzenlenen turnuvada karşılaşan baba-oğlun mücadelesinde de kazanan Furkan olmuştu. Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Engin Sarıali, “Evde sürekli oynarız, bazen o, bazen ben yenerim. Ama resmi müsabakalarda hep Furkan kazandı. Gerçekten de benden çok iyi, onu kutluyorum” diye konuştu.

İl Müdürü Birdal Öztürk, “Turnuvada her yaştan insanın karşılaşması çok önemli. 15 yaşındaki bir çocukla 50 yaşındaki birisi karşı karşıya geliyor. Satranca olan ilginin artmasından mutluluk duyuyoruz” derken, Satranç İl Temsilcisi Abdülkadir Haliloğlu da, “Trabzon’da satranca hem ilgi var, hem de yüksek bir potansiyel var” diye konuştu.

İHA