Oğulcan Engin Türkiye'de yetişmiş ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğludur. Oğulcan Engin oyun kurucu mevkinde oynamaktadır. İlk defa futbola Beşiktaş altyapısı ile başlayan Oğulcan Engin bir dönem profesyonel kariyerinde Kasımpaşa forması giymiştir. Oğulcan Engin futbola henüz 9 yaşında iken başlamıştır. 1.73 metre boya sahip olan Oğulcan Engin Türkiye milli takımının altyapılarında da forma giymiştir.

Oğulcan Engin sakatlığından dolayı uzun dönem futboldan uzak kalmıştır. 9 yaşında iken Beşiktaş altyapısında forma şansı bulan Oğulcan Engin ilk lisansını da 2001 yılında almıştır. Türkiye'de Kasımpaşa spor kulübü kariyeri ile bilinmektedir. 2011 yılında futbola devam etmeme kararı almıştır.

Oğulcan Engin nereli?

Oğulcan Engin İstanbul doğumludur. Aslen ise Trabzonlu'dur.

Oğulcan Engin kaç yaşında?

Eski futbolcu Oğulcan Engin 1990 doğumlu olup 30 yaşındadır.

Oğulcan Engin hangi takımlarda oynadı?

Oğulcan Engin ilk olarak futbol hayatına Beşiktaş'ın minik altyapısı ile başlamıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında Beşiktaş Özkaynak takımı ile maçlara çıkmıştır. 2003 yılında ise Yıldız altyapısında forma giymeye başlamıştır. 2004 - 2010 yılları arasında Beşiktaş Özkaynak takımında futbol oynamaya devam etmiştir. Oğulcan Engin'in profesyonel kariyer bilgileri aşağıdaki gibidir;

- Kasımpaşa (2010 - 2011)

Oğulcan Engin futbolu ne zaman bıraktı?

2021 yılı itibari ile Oğulcan Engin herhangi bir takımda forma giymemektedir. 2011 yılında sakatlık yaşadıktan sonra futbol hayatına devam etmeme kararı almıştır.

Oğulcan Engin'in hayatı

Oğulcan Engin, eski futbolcu Sinan Engin ve ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu olarak 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oğulcan Engin 9 yaşında babası tarafından Beşiktaş minik takımına yazdırılmıştır. Beşiktaş mini takımında futbola başlayan Oğulcan Engin daha sonra 2001 yılında lisansını almayı başarmıştır. Oğulcan Engin Beşiktaş altyapısına başladığında henüz 1999 yılıydı.

Oğulcan Engin 2007 - 2008 yılları arasında Beşiktaş A2 takımı ile anlaşmıştır. Yaklaşık 3 sene Beşiktaş altyapısında oynayan ve oyun kurucu mevkinde yer alan Oğulcan Engin, altyapıda 10 numaralı formayı giymekteydi. Beşiktaş A2 takımı ile 31 maça çıkan Oğulcan Engin 4 gol atma başarısı göstermiştir. Oğulcan Engin 2008 yılında şanssız bir sakatlık geçirmiştir. Çapraz bağları kopan futbolcu daha sonra ameliyat edilerek bu dönemde 4 ay futboldan uzak kalmak zorunda kalmıştır.

Oğulcan Engin sakatlıktan sonra Beşiktaş'ta yeterince forma şansı bulamamıştır. Daha sonra Kasımpaşa spor ile anlaşmıştır. Beşiktaş'tan 2010 yılında herhangi bir bedel ödemeden ayrılan Oğulcan Engin 2010'da Kasımpaşa spor ile anlaşmıştır. 2010-2011 yılları arasında Kasımpaşa altyapısında forma giyen Oğulcan Engin, 2011 yılında ilk süper lig maçına çıkmayı başarmıştır. Kasımpaşa'nın Bursaspor ile oynamış olduğu maçta sonradan oyuna giren Oğulcan Engin, böylece ilk profesyonel karşılaşmaya imza atmış oldu. Oğulcan Engin daha sonra Kasımpaşa'nın Eskişehirspor ile oynadığı maçta 90 dakika boyunca sahada kalmıştır. Kasımpaşa kulübünde performansı yeterli görülmeyen Oğulcan Engin, sezon sonuna gelindiğinde ise karşılıklı anlaşma yapılarak sözleşmesi fesh edilmiştir.

Oğulcan Engin yaşamış olduğu bu sakatlıktan ötürü Kasımpaşa ile de sözleşmesi sona erince, futbola devam etmeme kararı almıştır.

Oğulcan Engin'in Milli Takım kariyeri

Oğulcan Engin 2007 yılında Türkiye U17 takımına davet edilmiştir. 2007 yılında Türkiye U17 takımı ile 2 maça çıkmıştır. Daha sonra ise 2018 yılında Türkiye U18 takımı ile milli takım formasını terletmiştir. 2008'de Piestany Turnuvasında milli takım forması giyme şansı bulmuştur. Milli takımda gol atamamıştır.

Oğulcan Engin'in özel hayatı

Futbol hayatından sıkça magazin ile gündeme gelmiştir. Şarkıcı Ezgi Eyüboğlu ile birliktedir.