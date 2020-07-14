Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferinde son dakika
Çaykur Rizespor’daki sözleşmesi sona eren ve habersiz opsiyon kullanımı nedeniyle kulübüyle mahkemelik olan Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'la sözleşme imzalamak için ligin sona ermesini ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kesin kararını bekliyor.
Çaykur Rizespor’daki sözleşmesi sona eren ve habersiz opsiyon kullanımı nedeniyle kulübüyle mahkemelik olan Oğulcan Çağlayan da Florya biletini almış durumda. 24 yaşındaki forvet, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak için ligin sona ermesini ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kesin kararını bekliyor.
Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 1.88 boyundaki futbolcu, Fatih Terim’in zaman zaman 4-4-2 sistemini kullanmasına yardımcı olacak ve kadroda alternatif forvet olarak düşünülüyor.