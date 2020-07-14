Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferinde son dakika

Çaykur Rizespor’daki sözleşmesi sona eren ve habersiz opsiyon kullanımı nedeniyle kulübüyle mahkemelik olan Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'la sözleşme imzalamak için ligin sona ermesini ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kesin kararını bekliyor.

14 Temmuz 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferinde son dakika

Çaykur Rizespor’daki sözleşmesi sona eren ve habersiz opsiyon kullanımı nedeniyle kulübüyle mahkemelik olan Oğulcan Çağlayan da Florya biletini almış durumda. 24 yaşındaki forvet, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak için ligin sona ermesini ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kesin kararını bekliyor.

Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 1.88 boyundaki futbolcu, Fatih Terim’in zaman zaman 4-4-2 sistemini kullanmasına yardımcı olacak ve kadroda alternatif forvet olarak düşünülüyor.

İlgili Haberler
Semih Kaya Galatasaray’a imza atmak üzere


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...