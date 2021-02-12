Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Galatasaray'a transferi nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a verilen 6 maçlık cezanın 3 maça indirildiğini dün açıklamıştı. Bugün de Tahkim Kurulu Arda Turan'ın 2 maçlık cezasını onadı. Bu kararların ardından Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan'dan flaş bir paylaşım geldi.

Oğulcan Çağlayan paylaşımında, "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır." ifadelerini kullanırken, Arda Turan'a da destek verdi.









Arda Turan da paylaştı

Oğulcan'ın ardından Arda Turan'dan da flaş bir paylaşım geldi ve tecrübeli futbolcu Instagram hesabından "Arda haklı beyler" yazılı pankartı takipçileriyle paylaştı.











