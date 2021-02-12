Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Galatasaray'a transferi nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a verilen 6 maçlık cezanın 3 maça indirildiğini dün açıklamıştı. Bugün de Tahkim Kurulu Arda Turan'ın 2 maçlık cezasını onadı. Bu kararların ardından Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan'dan flaş bir paylaşım geldi.
Oğulcan Çağlayan paylaşımında, "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır." ifadelerini kullanırken, Arda Turan'a da destek verdi.
https://twitter.com/CglynOgulcan/status/1360232697147310080
Arda Turan da paylaştı
Oğulcan'ın ardından Arda Turan'dan da flaş bir paylaşım geldi ve tecrübeli futbolcu Instagram hesabından "Arda haklı beyler" yazılı pankartı takipçileriyle paylaştı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1360233653654097920