Oğulcan Çağlayan: Tek isteğim Galatasaray’da oynamak

Galatasaray, yeni sezon için Rizespor ile sözleşmesi sona erecek olan Oğulcan Çağlayan ile söz kesti. Ancak Karadeniz ekibinin, geçtiğimiz gün 24 yaşındaki futbolcunun kontratını 1 yıl uzatması şok etkisi yarattı. Rizespor’un, opsiyon hakkını kullandığı ortaya çıktı. Oğulcan Çağlayan ise kendisinden habersiz gerçekleşen bu olay sonrası harekete geçti. Başarılı hücum oyuncusu, tek taraflı uzatılan kontratın iptali için girişimlere başladı.

Galatasaray beklemede

Bu süreçte Oğulcan Çağlayan’a başka takımlar da talip oldu. Ancak 24 yaşındaki futbolcu, menajerinin ilettiği bu teklifleri geri çevirdi. Oğulcan, “Tek isteğim Galatasaray’da oynamak. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandı.

Başarılı hücum oyuncusu, lig bitene kadar Rizespor ile olan sözleşme sorununu çözmeye çalışıyor. Galatasaray cephesi de bu konuda yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

Metin Karabaş



