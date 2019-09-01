Oğulcan Çağlayan: Son dakika fırsatını değerlendiremedik

Süper Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş deplasmanına konuk oldu... Zorlu deplasmandan puanla dönmeyi başaran Karadeniz ekibinde Oğulcan Çağlayan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Mavi-yeşillilere puanı getiren golü kaydeden Oğulcan, "Öz eleştiri yapmak gerekirse; benim için gerçekten çok kritik bir anda gol geldi. Gole kadar etkili bir performans serglemedim. Bir fırsat yakaladım ve değerlendirdim. Kariyerimin en güzel gollerinden biri oldu.

Bugün burada kazanıp kaybedebilirdik. Ancak berabere kaldık. Son dakika fırsatını değerlendirsek galip ayrılacaktık.

Çok çalışıyoruz. Kompakt oynuyoruz. 3 maçta da bunun meyvelerini topluyoruz. Geçen sezon ilk yarıyı 12 puanla bitirmiştik. Şu ana kadar topladığımız 7 puanla çalışmalarımızın karşılığını aldık. Milli arayı iyi değerlendirip kaybetmeden kazanarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.