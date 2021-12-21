Oğulcan Çağlayan: Galatasaray taraftarından özür diliyorum

Süper Lig 'in 18. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray , lider Trabzonspor 'un 21 puan gerisine düştü. Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan, uzun bir süre sonra ilk 11'de çıktığı maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Ligdeki durumdan birlik olarak sıyrılacaklarını ifade eden Oğulcan, ''Camiamızdan ve taraftarlarımızdan çok özür dileriz. İçinde bulunduğumuz durumdan hiçbirimiz memnun değiliz.'' dedi ve ekledi:

'Galatasaray taraftarından şahsım ve takım adına özür diliyorum'

''Bunu en kısa sürede düzeltmeliyiz. Ligde bu duruma getiren biziz. Bu durumdan kurtaracak kişiler de biziz. Hocam bana sağ bekte görev verdi. Galatasaray formasını hangi pozisyonda terlettiğimin hiçbir önemi yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımızın ne kadar üzgün, sinirli olduğunun biz de bilincindeyiz. Özür dilemekten ve bunu en kısa sürede düzeltmekten başka durumumuz yok. İçlerini ferah tutsunlar. Biz bir aileysek, nasıl Avrupa’daki başarıdan mutlu oluyorsak ligdeki durumdan da aynı şekilde beraber üzülüyoruz. Birlik olmamız gerekiyor. İnsanları kaybetmek kolay, kazanmak olay. Buradan hem camiadan hem de milyonlarca Galatasaray taraftarından şahsım ve takım adına özür diliyorum.''

'Başımızda Fatih hoca gibi çok değerli bir teknik direktör var'

''Takımda kırılganlık yok. Hepimiz Galatasaray futbolcusuyuz. Bu durumu kabullenmiyoruz. Kendi içimizde konuşmalar yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumdan hiçbirimiz memnun değiliz. Taraftarımız kadar biz de üzülüyoruz. Bu durumdan kurtulacağız. Bunun sözünü vermek istiyorum. Başımızda Fatih hoca gibi çok değerli bir teknik direktör var. Fatih hocanın da cezası bitecek ve takımı yukarıya taşıyacağız.''





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