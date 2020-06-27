Oğulcan Çağlayan Galatasaray sözünü tuttu!

Galatasaray'ın bir süre önce yeni sezon için ön protokol anlaşması yaptığı Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor’la olan sözleşmesini feshetti. Karadeniz kulübünün, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 24 yaşındaki forvetin kontratını, kendisinden habersiz şekilde, opsiyon maddesini kullanarak uzatması üzerine flaş bir gelişme yaşandı. Menaceri ve avukatıyla birlikte harekete geçen Oğulcan, haksız şekilde yenilendiğini düşündüğü sözleşmeyi kanuni olarak feshetti. Böylece genç golcünün Galatasaray’a transferinin önünde hiçbir engel kalmadı.

‘Böyle bir hakkı var’

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Sözleşmede olan opsiyonu kullandık ama sporcumuzun da feshetme hakkı var. Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz bunu kabul etmedi. Son kararı TFF’nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek” diye konuştu. Kulübünden gelen tüm baskılara rağmen yaptığı ön protokole uyarak, Galatasaray’a transferi konusunda direnen Oğulcan’ın bu tavrı, Sarı- Kırmızılı camiadan büyük takdir gördü.