Spor Toto 1. Lig'de üst sıralarda yer alan ve önümüzdeki sezon Süper Lig ’e yükselmek için mücadelesini sürdüren Eyüpspor’un devre arası transfer döneminde Galatasaray ’dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan ilk resmi maçına çıktı.

24. hafta mücadelesinde Bandırmaspor’u konuk eden İstanbul ekibinde karşılaşmanın 55. dakikasında Sekidika’nın yerine oyuna dahil olan Oğulcan, yeni takımında ilk maçına çıkmış oldu.

90+7'de kazanılan penaltıda topun başına geçen ve ağları sarsmayı başaran 25 yaşındaki oyuncu, ilk maçında golle tanışırken sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Eyüpspor, haftayı 40 puanla 4. sırada tamamladı.







