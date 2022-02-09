Transfer dönemininin son gününde Galatasaray 'ın Eyüpspor'a kiraladığı Oğulcan Çağlayan için imza töreni düzenlendi. Eflatun-Sarılı ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu belirten ve şampiyonluk hedeflediğini dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

''Eyüpspor’a katıldığım için çok mutluyum. Başkanımız Sayın Murat Özkaya nezdinde bana güvenip, bu fırsatı sunan kulübümüze çok teşekkür ederim. Hedefimiz tıpkı geçtiğimiz sezonki gibi şampiyon olarak Süper Lig ’e yükselmek. Burada uzun vadeli bir plan olduğunu biliyorum ve bunun bir parçası olmaktan dolayı heyecanlıyım. Bir an önce formamızı giyip taraftarımızla buluşmak ve maçlar kazanmak istiyorum. Umarım her şey çok güzel olur.''

Eyüspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin Euro ödeyecek. Sözleşmede 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıkan genç oyuncu, 4 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.