Onazi, Abdulkadir Parmak ve Sosa gibi orta sahada 3 önemli isme sahip olsa da Fırtına, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki yoğun takvimi kaldırabilmek için yapmayı düşündüğü orta saha takviyesini gerçekleştirdi. Bordo-Mavililer bir süredir transfer çalışmalarını sürdürdüğü John Ogu ile her konuda anlaştı. Trabzonspor’a gelmek istediğini daha önce açıklayan, hatta Bordo-Mavili formalı fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayan Nijeryalı oyuncuyla 3 yıllık anlaşamaya varıldı. İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımıyla olan sözleşmesi biten, bonservisi elinde olduğu için Trabzonspor’un kulübüne para ödemeyeceği Ogu’nun başarı bonuslarıyla ilgili küçük detaylar da halledildikten sonra imzayı atacağı öğrenildi.

Ön elemeye yetişebilir

Ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde oynayabilen 31 yaşındaki oyuncu geçen yıl formasını giydiği Hapeol Beer Sheva ile ligde 36 maçın 26’sında oynadı, 1 kez ağları sarstı. Nijerya’nın 21 Haziran’da başlayacak olan Afrika Kupası kadrosunda yer alan John Ogu’nun Bordo-Mavili takıma katılma süreci ise ülkesinin turnuva performansına bağlı olacak. Avrupa Ligi’ne 3. Ön Eleme Turu’ndan katılacak olan ve illk maçını 8 Ağustos’ta oynayacak Trabzonspor sezonu 4 Temmuz’da açacak. Nijerya gruptan çıkamazsa Ogu, ilk etap kampına yetişebilecek. Afrika Kupası’nda final 19 Temmuz’da oynanacak. Nijerya finale çıkarsa, Ogu turnuva sonrası izin de kullansa Ağustos başında takıma katılabilecek.