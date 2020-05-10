OGTT oral glikoz tolerans testi olarak isimlendirilen bir testtir. Vücutta glikozun kullanımı ve glikozun kansan atılabilme kabiliyetini belirten bir testtir. Gestasyonel diyabet yani gebeliğe bağlı olan şeker hastalığının olup olmadığı, bozulmuş olan açlık kan şeker düşüklüğünün tespitinde kullanılır. Aynı zamanda açıklanamayan retinopati, nöropati, nefropati durumları ile bir arada rastgele ölçülen glikoz değerinin 140 mg/dl’nin altında olması gibi durumlarda ayrıcı tanı konulabilmesi için yapılan bir testtir. İlk olarak açlık kan şekerine bakılır ve ardından elde edilen sonuca göre kesin tanı OGTT yapılarak konulur. Şeker hastalığının tanısını koyabilmek için yapılan bir testtir.

OGTT ve OGL değer aralığı nedir?

OGTT testine başlanmadan önce 3 gün boyunca kişinin günde en az 150 gr karbonhidrat içeren bir diyet ile beslenmesi gerekmektedir. Bu üç gün içinde kişilerin fiziksel aktivitelerinde herhangi bir kısıtlanma yapılmaz. Fiziksel aktivite yapılması pankreastan insülin salınmasını hızlandırmaktadır. Bu test yatan hastalarda değil ayakta olan hastalarda uygulanabilir. Test kişinin 8 -12 saat olan açlığının ardından sabah saatlerinde yapılır. Kişiden açlık kanı alınır. Yetişkin bir birey için bir bardak suya 75 gr glikoz, çocuklar için bir bardak suya 1,75gr/kg glikoz ve gebelerde ise bir bardak suya 100 gr glikoz konularak açlık kan şekerinin alınmasının ardından geçen 5 dakika içinde hastanın içmesi sağlanır. Bu glikozun içilmesinin ardından geçen 120 dakika sonra ise tekrar hastanın kanı alınır. Bu şekilde yapılan uygulamaya şeker yüklemesi yani OGL denilir. Uygulamanın testine ise OGTT denilir.

Yetişkin bireyde normal OGTT değeri;

Açlık kan şekeri 70 ila 100 mg/dl arasında olmalıdır.

120 dakikanın ardından ölçülen kan şekeri değeri 140 mg/dl’nin altında olması gerekir.

Erişkin bir bireyde bozulmuş olan açlık glisemisi:

Açlık kan şekeri değeri 100 ila 1266 mg/dl aralığında olması bozulan açlık glisemisine işarettir.

Erişkin bir bireyde bozulmuş olan glikoz toleransı:

Oral glikoz tolerans testinin 120. Dakikasında elde edilen glikoz değeri 140 ile 199 mg/dl arasında olması ise bozulan glikoz toleransına işaret etmektedir.

OGTT ve OGL yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

OGTT testleri kişide gizli bir şeker hastalığının olup olmadığını, gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığının gelişip gelişmediğini, kişilerin vücutlarında glikozu kullanma sorunu olup olmadığı, bozulan açlık glisemisini belirlemek için kullanılmaktadır. OGTT testinin sonucunda açlık kan şekerinin 100 ile 126 mg/dl değerleri olması 120. Dakikada ise 140 – 199 mg/dl kişide bozulmuş olan glisemi ve glikoz toleransına işaret eder. Eğer OGTT sonucunda açlık kan şekeri 126 mg/dl’nin üzeninde çıkıyor ya da OGTT yapılmasının ardından 120. Dakikadaki test sonucunda 200 mg/dl’nin üzerinde olması kişide şeker hastalığının var olduğu anlamına gelir.

OGTT değerinin yüksek olmasının nedenleri:

Kişinin hareketsiz yaşam biçimini ve sağlıksız beslenmeyi kendine seçtiği yaşam biçimi açlık glisemisinin bozulmasına veya glikoz toleransının bozulmasına neden olur bu da OGTT sonucunu yükseltir.

Aynı zamanda gebelikte bazı kadınlarda hormonal değişiklikler nedeni ile insülin hormonuna karşı bir direnç gelişebilir. İnsülinin dokulara geçmesi ile şeker kanda kalarak giderek seviyesi artar. Artan kan şekeri ise bebeğe de zarar verir ve bebekte de şeker yükselmesine neden olur. Ciddi bir durum olan gebelikte şeker yükselmesi nedeni ile OGTT değeri yükselir.

Kişinin genetik yapısı, aşırı kilolu olması, ilerleyen yaşı, kötü beslenme şartları, hareketsiz yaşam, pankeratit, poliskistik over sendromu, cushing sendromu gibi çok sayıda durum kanda şekerin yükselmesine ve dolayısı ile OGTT testinin yüksek çıkmasına sebep olur.

OGTT testi normal değer aralıklarında veya az daha düşük çıktığında kişide sağlıklı bir glikoz metabolizmasının olduğu anlamına gelir. Kişinin diyabet hastalığına sahip olmadığı, kişinin sağlıklı beslenebildiği veya hareketli bir yaşama sahip olduğu anlamına gelir. Açlık kan şekerinde özellikle normal değer aralığında bir düşme bulunuyorsa b kişide reaktif hipogliseminin bulunması nedeni ile gerçekleşebilir.