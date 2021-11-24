24 Kasım Öğretmenler Günü'nün gelmesinin ardından öğrenciler ve vatandaşlar, öğretmenlik mesleğinin onurunu ifade edebilmek ve öğretmenlerine olan sevgilerini paylaşabilmek için en anlamlı ve en güzel Öğretmenler Günü mesajlarını araştırıyor. Hayatımızda ailemizin ardından ikinci eğitimin verildiği okullarda bizleri en içten duygular ve şefkatle karşılayan öğretmenlerin bu özel günü, sosyal medya üzerinden Whatsapp ve SMS üzerinden yaptığı paylaşımlar ile kutlanmaya devam ediyor. Öğretmenlerinizi bu özel günde güzel bir mesajla mutlu edebilirsiniz. Kısa, uzun, anlamlı, resimli Öğretmenler Günü ile ilgili mesajları ve sözleri ile siz de bugünü unutmayın. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları 2021.

Öğretmenler Günü ne zaman kutlanır?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Öğretmenler Günü’nün önemi

Öğretmenler Günü’nün amacı; öğretmenin toplumdaki yeri, rolü, önemi ve değerini anlamak, öğretmeni bulunması gereken yüce yerine oturtmaktır. Öğretmenler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin bilincine varmalarını sağlamaktır. İşte Öğretmenler Günü, bu fedakâr öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür.

Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır.

Öğretmenler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim. Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Anne baba ne kadar kutsalsa Öğretmende o kadar kutsaldır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun…

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Bugün öğretmenler günü ve bende dahil tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Nice yeni nesillere.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.

Siz öğretmenler "sevgi elçileri"siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ

Şanlı bayrağımı görünce

Okulumun gönderinde,

Daha bir başka çarpar yüreğim.

Her sabah açtığım kapının

Bilgiye, sevgiye, doğruluğa açıldığını

Çok iyi bilirim.

Gelecek yetiştiririm, geleceğim için

Çünkü;

Ben öğretmenim

Yeni nesil benim eserim!

24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri

Öğretmenler Günü için öğretmeninize vereceğiniz hediyenin maddi değerinin yüksek olmasına gerek yok. Ufak, belki onun işine yarayacak ona olan sevginizi gösterecek bir hediye yeterlidir. El beceriniz varsa hediyenizi kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Cüzdan: Öğretmeninize günlük hayatta işine yarayacak pratik bir hediye almak isterseniz cüzdan klasik bir hediyedir. Pek çok mağazada şık klasik bir kadın veya erkek cüzdanı bulabilirsiniz.

Kalem: Öğretmenlerin en sık kullandıkları ve ihtiyaç duydukları şeylerden biri de kalemdir. Öğretmenler günü hediyesi olarak şık bir kalem hediye edebilirsiniz. Kalemleri kişiye özel yapmak da mümkün. Kalemin üzerine öğretmeninizin adını yazdırarak öğretmenler günü hediyesini daha da özel hale getirebilirsiniz.

Yılın En iyi Öğretmen Ödülü: Hem öğretmeninizi takdir etmek hem de biraz esprili bir hediye düşünler için "Yılın En iyisi" temalı hediyeleri biçilmiş kaftan. Yılın En iyi öğretmeni Oskar Ödülü gibi bir hediye ile hem öğretmeninizi güldürebilir hem de hocanıza evinde veya öğretmenler odasında sergileyebileceği bir hediye verebilirsiniz.

USB bellek: Günümüzde USB bellek de kalem gibi öğretmenlerin sık kullandığı araçlardan biri haline gelmiştir. Öğretmenler eğitim - öğretim materyallerinin pek çoğunu USB bellek aracılığı ile taşımaktadır. Öğretmenler günü hediyesi olarak kapasitesi yüksek bir USB bellek alabilirsiniz.

Fular ya da kravat: Davranışlarıyla bize örnek olan öğretmenler, giyim kuşamlarına da dikkat ederler. Öğretmeninize desenini beğendiğiniz bir kravat veya fular hediye edebilirsiniz.

Defter: Kulağa her ne kadar basit bir hediye gibi gelse de kişiye göre özelleştirilebilecek (isim gibi) güzel ve şık bir defter öğretmeninizin çok işin e yarayabilir.

Teraryum: Öğretmeninize çiçek yerine son zamanların modası olan bir teraryum hediye edebilirsiniz. Teraryumlar cam fanus için de minyatür bir habitat olarak satılıyor ve öğretmeninizin masası için güzel bir hediye olabilir. Hatta bunu kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Kişiye Özel Kupa: Öğretmenler günün de hocanıza öretmenler odasında kullanabileceği ve diğer öğretmenlere de gösterebileceği bir hediyeye ne dersiniz. Bir kupa üzerine öğretmeninize onu ne kadar sevdiğiniz anlatan güzel bir not yazdırıp hediye edebilirsiniz.