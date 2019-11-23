Öğretmenler arası futbol turnuvası

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde öğretmenler arası Halı Saha Futbol Turnuvası yapıldı.

Korkuteli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlendi. Yaklaşık 300 öğretmenin katılımıyla 3 dalda gerçekleşen turnuva sonunda futbolda Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar Okulu şampiyon oldu. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü oldu. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Cevdet Cem Ulusoy turnuvada 26 gol atarak gol kralı oldu. Ulusoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız tarafından plaketle ödüllendirildi. Turnuvada dereceye giren tüm öğretmenlere kupaları Öğretmenler Günü kutlama töreninde verilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla masa tenisi ve satranç turnuvaları da düzenlendiğini belirterek, turnuvaların amacının öğretmenler arasında birlik beraberliği ve dayanışmayı sağlamak olduğunu söyledi.

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