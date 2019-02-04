Öğrenciler yarı yıl tatilini basketbol öğrenerek geçirdi

İzmitli öğrenciler, yarı yıl tatillerini spor salonunda basketbol öğrenerek geçirdi.

04 Şubat 2019, Pazartesi 11:51
- A +
Öğrenciler yarı yıl tatilini basketbol öğrenerek geçirdi

İzmitli öğrenciler, yarı yıl tatillerini spor salonunda basketbol öğrenerek geçirdi.

İzmit Belediye Spor basketbol okuluna 120’ye yakın çocuk devam ediyor. 6-15 yaş arasındaki çocuklar profesyonel antrenörler eşliğinde haftanın 5 günü basketbolun inceliklerini öğreniyorlar. Basketbol okuluna kayıtların devam ettiğini söyleyen yetkililer, “İzmit’te son zamanlarda basketbol sporuna ilgi oldukça artmıştır. Bunda İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımının Süper Lig’de yer alması etkili olmaktadır” dediler.

Bu arada İzmit Belediyespor Güreş Takımı da çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl Süper Ligde mücadele edecek olan güreşçiler, antrenör Şener Sar nezaretinde haftada 5 gün ligde başarılı olabilmek için ter döküyorlar. Süper Ligde mücadele edecek olan güreşçilerin tamamının altyapıdan yetiştiği kaydedildi.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.