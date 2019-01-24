Öğrenciler karne hediyelerini kayak öğrenerek geçiriyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından Erzincan’da ki öğrenciler Ergan Dağı Kayak Merkezinde açılan kayak kursu ile hem kayak öğreniyor hem de 15 tatili eğlenerek geçiriyor.

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne hediyesi olarak Ergan Dağı’nın tadını çıkartıyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kayak kursu ile öğrenciler tatil döneminde kayak eğitimleri alıyor. 5 gün sürecek olan birinci grup kursu başlarken, 5 günlük ikinci grup ise 28 Ocak 2019 tarihinde başlayacak.

İlk etapta 500 öğrencinin 7 antrenör nezaretinde kayak temel eğitimi aldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, “15 tatilin başlamasıyla Ergan Dağı Kış Sporları Merkezimizde hareketlilik başladı. 7-17 yaş arası tüm çocuklarımıza ve gençlerimize kayak kurslarımızı başlattık. İlk etapta şuan 500 çocuğumuza 7 antrenör nezaretinde kayak temel eğitimi kursları veriyoruz. İnşallah sömestr ikinci haftasında ve okullar açıldığı dönemde de Kayak Bilmeyen Kalmasın projemiz ile yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 çocuğumuza bu sene kayak öğretmiş olacağız. Kış sporları anlamında kayak sporumuz biraz daha zengin sporu olarak bilinmekte. Fakat sayın valimizin ve ilgili tüm kamu kurum kuruluşlarının duyarlı çabalarıyla kursumuz oldukça ucuz. 2 bin 500 çocuğumuza oldukça güzel imkanlarda kayak kursu veriyoruz. Geleceğin sporcuları inşallah bu dağdan çıkacak. Ergan Dağı Kış Sporları Merkezimizin Erzincan’da yaşayan tüm bireylere, tüm çocuklarımıza kayak öğreterek bir değer katmasını hepimiz sağlayacağız” dedi.

Kayak Eğitimi alan çocuklar ise kayak kurslarında hem eğlendiklerini hemde kayak yapmayı öğrendiklerini belirterek, kayağı eğlenceli bir spor dalı olarak nitelendirdiler.

Kayak öğrenmeye gelen başka bir kursiyer ise annesinin karne hediyesi olarak kendisini kayak kursuna gönderdiğini söyledi.

İHA