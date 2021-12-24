Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibinin Eylül 2020'de Alman temsilcisi Darmstadt 98'den kadrosuna kattığı Ognjen Ozegovic takıma veda etti.

Kişisel sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını açıklayan Ozegovic, kendisine gösterilen destekten dolayı Turuncu Beyazlı ekip taraftarlarına teşekkür etti.

27 yaşındaki Boşnak forvet, Adanaspor formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 19 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.