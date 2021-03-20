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OGM Ormanspor-Türk Telekom maç sonucu: 90-97

ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Türk Telekom, OGM Ormanspor’u 97-90 yendi.

20 Mart 2021, Cumartesi 23:35 Son Güncelleme:
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OGM Ormanspor-Türk Telekom maç sonucu: 90-97

ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Türk Telekom, OGM Ormanspor’u 97-90 yendi.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Şahin, Halil Baldemir, Ali Köseoğlu

OGM Ormanspor: Holloway 14, Hagins 10, Erol Can Çinko 13, Payne 5, Kloof 16, Kikanovic 32, Efe Ergi Tırpancı, Kadir Bayram, Yiğit Baran Sarıkaya

Türk Telekom: Johnson 8, Dekker 26, Samet Geyik 2, Foster 7, Wiltjer 21, Muhammed Mustafa Baygül 11,Gani Erdi Gülaslan 6, Can Korkmaz, Bryant Iii 16

1. Periyot: 19-25

Devre: 42-53

3. Periyot: 69-77

Beş faulle çıkan: Kloof 39.21 (OGM Ormanspor)

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