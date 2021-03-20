OGM Ormanspor-Türk Telekom maç sonucu: 90-97

ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Türk Telekom, OGM Ormanspor’u 97-90 yendi.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Şahin, Halil Baldemir, Ali Köseoğlu
OGM Ormanspor: Holloway 14, Hagins 10, Erol Can Çinko 13, Payne 5, Kloof 16, Kikanovic 32, Efe Ergi Tırpancı, Kadir Bayram, Yiğit Baran Sarıkaya
Türk Telekom: Johnson 8, Dekker 26, Samet Geyik 2, Foster 7, Wiltjer 21, Muhammed Mustafa Baygül 11,Gani Erdi Gülaslan 6, Can Korkmaz, Bryant Iii 16
1. Periyot: 19-25
Devre: 42-53
3. Periyot: 69-77
Beş faulle çıkan: Kloof 39.21 (OGM Ormanspor)