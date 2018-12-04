OGM Ormanspor, Rusya deplasmanında

Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 5. hafta maçında yarın WBC Enisey’e konuk olacak.

04 Aralık 2018, Salı 10:59
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OGM Ormanspor, Rusya deplasmanında

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında OGM Ormanspor, yarın deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey’le karşılaşacak.

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 15.10’da başlayacak.

Gruptaki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan OGM Ormanspor’un 7 puanı bulunuyor.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Türk ekibi, grupta aynı puana sahip WBC Enisey’in averajla önünde zirvede yer alıyor.

OGM Ormanspor, Ankara’da yapılan maçta rakibini 82-74 mağlup etmişti.

AA

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