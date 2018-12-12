OGM Ormanspor, Romanya deplasmanında

Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda grubundaki son maçında yarın Romanya’nın ACS Sepsi takımına konuk olacak.

12 Aralık 2018, Çarşamba 10:40
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OGM Ormanspor, Romanya deplasmanında

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında OGM Ormanspor, yarın deplasmanda Romanya’nın ACS Sepsi takımıyla karşılaşacak.

Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena’da oynanacak müsabaka TSİ 20.00’de başlayacak.

Grupta geride kalan 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan OGM Ormanspor 8 puanla ikinci sırada yer alırken, ACS Sepsi ise 1 galibiyet ve 4 yenilgi sonucu 6 puanla dördüncü ve son sırada bulunuyor.

İki takım arasında Ankara’da oynanan ilk karşılaşma, 76-68 OGM Ormanspor üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Dörder takımın 10 ayrı grupta mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda gruplarını ilk iki sırada bitirenlerle, en iyi 4 üçüncü üst tura yükselecek.

AA

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