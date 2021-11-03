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OGM Ormanspor-Nika Syktyvkar maç sonucu: 84-89

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği Rusya'nın Nika Syktyvkar takımına 89-84 yenildi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 18:16 Son Güncelleme:
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OGM Ormanspor-Nika Syktyvkar maç sonucu: 84-89

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası 10-7 OGM Ormanspor'un üstünlüğüyle geçildi. İki takımın yüzdeli atışlarla oynadığı ilk periyotu 25-24 konuk takım önde tamamladı.

İkinci periyota iyi başlayan Nika Syktyvkar, mücadelenin 15. dakikası 40-31 üstün tamamladı. Etkili oyununu sürdüren Rus ekibi soyunma odasına 50-39 önde gitti.

Üçüncü periyota katı savunma yaparak başlayan OGM Ormanspor, 11 sayı farktan (39-50) gelerek periyotun bitimine 2 dakika kala 11 sayı fark attı: 63-52. Etkili oyununu sürdüren başkent ekibi üçüncü periyotu 71-57 üstün tamamladı.

Final periyoduna iyi başlayan ve katı savunmayla 14 sayı farkı eriten Rus ekibi maçı 89-84 kazandı.

Başkent temsilcisi gruptaki ilk yenilgisini alırken, Rus takımı ise gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

AA

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