OGM Ormanspor – Bahçeşehir Koleji maç : 108 - 93

Basketbol Süper Ligi'nin 8’inci haftasında OGM Ormanspor, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 108-93 mağlup etti. Bu sonuçla OGM Ormanspor 8'inci maçında 3’üncü galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 7’nci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi, attığı 37 sayıyla Bahçeşehir Koleji’nden Robert Golden oldu.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı

OGM ORMANSPOR: Warren 31, Kikanovic 27, Babic 9, Cevher Özer 22, Kloof 9, Dorukhan Engindeniz 8, Caner Ercan 2, Tuna Han Dikmen, Mert Alemdar

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 37, Mathiang 14, Hardy 8,Johnson 12, Can Altıntığ 4, Perrantes 16, Altan Erol, Hadi Özdemir 2, Muhammed Doğan Şenli

1’İNCİ PERİYOT: 26-12

DEVRE: 52-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 78-71