OGM Ormanspor: 91 - Bellona Kayseri Basketbol: 96

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda OGM Ormanspor’u 96-91 yendi.

26 Ocak 2019, Cumartesi 16:03
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OGM Ormanspor: 91 - Bellona Kayseri Basketbol: 96

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda OGM Ormanspor’u 96-91 yendi.

OGM Ormanspor: 91 - Bellona Kayseri Basketbol: 96

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Turgut Işık, Ayhan Baykara, Abdullah İlik

OGM Ormanspor: Copper 25, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak 8, Henry 18, Mitchell 16, Ruzickova, Damla Gezgin 11, Miray Şahin 8

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 30, Ezgi Manlacı 3, Ivankovic 14, Gamze Takmaz 17, Ibekwe 22, Miljkovic 10, Gizem Sezer

1. Periyot: 20-24

Devre: 50-42

3. Periyot: 68-66

AA

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