Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda OGM Ormanspor’u 96-91 yendi.
OGM Ormanspor: 91 - Bellona Kayseri Basketbol: 96
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Turgut Işık, Ayhan Baykara, Abdullah İlik
OGM Ormanspor: Copper 25, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak 8, Henry 18, Mitchell 16, Ruzickova, Damla Gezgin 11, Miray Şahin 8
Bellona Kayseri Basketbol: Sims 30, Ezgi Manlacı 3, Ivankovic 14, Gamze Takmaz 17, Ibekwe 22, Miljkovic 10, Gizem Sezer
1. Periyot: 20-24
Devre: 50-42
3. Periyot: 68-66
AA