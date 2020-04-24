Oğlu istedi Emre Belözoğlu imaj değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile A Milli Futbol Takımı oyuncuları arasındaki video konferansta Emre Belözoğlu’nun saçlarını kestirdiği görülmüştü. Yıldız futbolcu, oğlu Ömer Faruk’un, “Baba, madem benim saçlarımı kesiyorsun, kendi saçlarını da kes” isteğini kırmadı. Emre, oğlunun ardından kendi saçlarını da üç numara keserek imajını değiştirdi. Tecrübeli oyuncu, oğlu sayesinde, salgın günlerinde saçları kısa kestirme akımına uymuş oldu. Emre’nin bu imajını ilk kez gören arkadaşları önce şaşırdı, ardından beğenilerini iletti.