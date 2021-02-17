Oghenekaro Etebo Afrika kökenli futbolculardan bir tanesidir. Süper Lig'de de pek çok Afrikalı futbolcular oynamaktadır ve geçmişte de oynamıştır. Oghenekaro Etebo’da o futbolculardan bir tanesidir. Orta saha mevkisinde forma giyen Oghenekaro Etebo hızlı ve teknik oyunculardan bir tanesidir. Oghenekaro Etebo oyunda etkili bir oyun sergilemektedir. Oghenekaro Etebo süper ligde kiralık olarak kariyerine devam etmektedir. Oghenekaro Etebo 1.74 metre boyundadır. Merkez orta sahada oynayan Oghenekaro Etebo aynı zamanda orta sahanın sağında ve solunda da forma giymektedir. Oghenekaro Etebo’nun şuan 3 Milyon Euro bonservis bedeli değeri bulunmaktadır. Oyuncu 2018 yılında ise 7 milyon avroluk değere ulaşmıştı. Oghenekaro Peter Etebo futbolcunun tam adıdır.

Oghenekaro Etebo nereli?

Oghenekaro Etebo Nijerya’nın Warri şehrinde dünyaya gelmiştir. Nijerya asıllı bir futbolcudur.

Oghenekaro Etebo kaç yaşında?

Oghenekaro Etebo 1995 doğumlu olup 26 yaşındadır.

Galatasaray’a hangi takımdan geldi?

Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo Türkiye’ye Stoke City’den gelmiştir. Oghenekaro Etebo Süper Lig'de sadece Galatasaray forması giydi.

Oghenekaro Etebo'nun maaşı ne kadar?

Oghenekaro Etebo Galatasaray’dan yıllık 1.2 milyon euro kazanmaktadır.

Oghenekaro Etebo kimdir?

Oghenekaro Etebo Nijerya Warri’de doğmuştur. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Oghenekaro Etebo kendini futbolda geliştirmeye daha çocuk yaşlardan itibaren karar vermiştir. Oghenekaro Etebo doğduğu şehir olan Warri şehrinde yer alan Warri Wolves FC kulübü ile altyapı deneyimine başlamıştır. Burada kısa süre a takıma yükselerek 2016 senesinde Portekiz takımlarından olan Feirense kulübüne bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur.

Oghenekaro Etebo böylelikle bu transfer ile birlikte Portekiz’de forma giymeye başlamıştır. 2 sene Portekiz kariyerini sürdürdükten sonra İspanya alt liglerinde yer alan Las Palmas ile anlaşmıştır. Las Palmas takımına kiralık olarak gönderilmiş ve tecrübe ve deneyim kazanması için bu takıma bedelsiz olarak kiralanmıştır. Las Palmas forması giyen Oghenekaro Etebo 6 ay forma giydikten sonra Feirense kulübüne tekrardan geri dönmüştür. İngiltere takımlarından olan Stoke City ise oyuncunun performansını beğenerek satın almak istemiştir.

Stoke City 2018 yılında Oghenekaro Etebo için 7.2 Milyon Euro’luk bonservis bedeli teklif etmiştir. Bunun sonucunda ise Feirense takımı oyuncunun gitmesine izin vermiştir. Stoke City Oghenekaro Etebo’yu satın aldıktan sonra İspanya takımlarından olan Getafe ekibine kiralık olarak göndermiştir. Getafe takımında 6 ay forma giydikten sonra tekrardan Stoke City’e dönmüştür. 2020 yılında Galatasaray’ın orta saha eksikliği neden ile Oghenekaro Etebo’yu transfer etmek istemiştir. Öncelikle transfer görüşmeleri olumsuz sonuçlanınca oyuncuyu kiralama teklifinde bulunmuştur.

Galatasaray’ın kiralama teklifini kabul eden Stoke City 675 bin Euro karşılığında Oghenekaro Etebo’yu Galatasaray’a 1 seneliğine kiralamıştır. 2020 yılından itibaren Oghenekaro Etebo Galatasaray forması giymektedir. Sözleşmesi ise 2021 yılının Haziran ayına kadar sürmektedir. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 7.5 Milyon Euro olarak belirlenmiştir. Oghenekaro Etebo Galatasaray’da yaşını belli eden numara olan 25 numaralı formayı giymektedir.

Oghenekaro Etebo’nun Milli Takım Performansı

Oghenekaro Etebo 2013 yılında ilk kez Nijerya milli takımı forması ile tanışmıştır. Nijerya mili takımına 2013 yılında davet edilen Oghenekaro Etebo burada 35 maçta forma giymiştir. 2015 yılında ise Nijerya U23 takımı ile maçlara çıkmaya başlamıştır. Oghenekaro Etebo Nijerya U23 takımı ile 19 maçta forma giymiş ve 11 gol atmayı başarmıştır. Aynı zamanda Oghenekaro Etebo milli takım forması ile 2017 yılında Afrika uluslar kupası elemelerinde de boy göstermiştir. İlk çıktığı maç ise Mısır’a karşı olmuştur.

Oghenekaro Etebo’nun Performans Analizi

Oghenekaro Etebo kariyeri boyunca en fazla İngiltere Championship liginde forma giymiştir. Burada 45 maçta forma giyme şansı bulan Oghenekaro Etebo 2 gol atmış ve 1 tane de asist yapmıştır. Oghenekaro Etebo Liga NOS’da ise 41 maça çıkarak 6 gol 3 asist ile oynamıştır. Kariyerinde La Liga’da da 24 maçta forma giyen Oghenekaro Etebo 1 gol 1 asist yapmıştır. Etebo Galatasaray’a transfer olduktan sonra sadece 8 süper lig maçında forma giyebilmiştir. 8 süper lig maçında gol ya da asist yapamamıştır. Portekiz 2. Liginde de 4 maçta oynamıştır.