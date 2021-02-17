Süper Lig'de birden fazla takımda forma giymiş Afrikalı futbolcular vardır. O futbolcuların listesinde Ogenyi Onazi'de yer almaktadır. Kariyerinde iki kupası bulunan Ogenyi Onazi süper ligi de tanıyan futbolculardandır. Ogenyi Onazi şuanda kariyerine Danimarka liginde devam etmektedir. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.60 milyon Euro’dur. Ogenyi Onazi 1.70 metre boya sahip bir futbolcudur. Orta saha mevkisinde forma giyen Ogenyi Onazi önliberoda da oynamaktadır. Sağ ayaklı olan Ogenyi Onazi şuandaki kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam etmektedir. Süper ligde büyük takımlarda oynamış bir futbolcudur. Ayrıca kendi ülkesinin de milli takımında forma giymektedir. Futbolcunun tam adı ise Ogenyi Eddy Onazi'dir.

Ogenyi Onazi nereli?

Ogenyi Onazi Nijerya'nın Jos şehrinde dünyaya gelmiştir. Nijerya asıllı bir futbolcudur.

Ogenyi Onazi kaç yaşında?

Ogenyi Onazi 1992 doğumludur. 29 yaşındadır.

Ogenyi Onazi Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Ogenyi Onazi öncelikle Süper Lig'de Trabzonspor 'da oynamıştır. Trabzonspor'dan sonra Denizlispor forması giymiştir.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

İtalyan ekiplerinden olan Lazio takımından gelmiştir.

2021'de Hangi Takımda Oynuyor?

2021 yılı itibari ile Danimarka ligi takımlarından olan Sönderj kulübünde forma giymektedir.

Ogenyi Onazi'nin maaşı ne kadar?

Danimarka kulübünden yıllık 700 bin Euro kazanmaktadır.

Ogenyi Onazi kimdir?

Ogenyi Onazi Nijerya'nın Jos şehrinde 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya elen Ogenyi Onazi futbola da ülkesinin takımlarında başlamıştır. El Kanemi Warriors adlı Nijerya ekibi ile altyapı kariyerine başlayan Ogenyi Onazi 2011 - 2012 yılları arasında altyapı deneyimi yaşamıştır. Ardından My People FC takımı ile altyapı kariyerine devam etmiş olan Ogenyi Onazi son olarak ise Lazio ekibi ile altyapıya devam etmiştir. Lazio ekibi ile 2012 yılına kadar altyapı kariyerini sürdüren Ogenyi Onazi profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Lazio ekibinin profesyonel sözleşmesini kabul eden Ogenyi Onazi 2012 - 2016 yılları arasında bu takımın formasını giymiştir. İtalyan liginde etkili bir performans gösteren Ogenyi Onazi 76 maçta forma giymiştir. 76 maçta 4 gol atmıştır. İtalyan ekibi ile sözleşmesi devam ederken Trabzonspor kulübüne teklifte bulunmuştur. Trabzonspor Ogenyi Onazi'yi transfer etmek için 3.20 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. Böylece Ogenyi Onazi'nin süper lig kariyeri 2016 yılından itibaren başlamıştır. Trabzonspor ile 4 yıllık bir sözleşme imzalayan Ogenyi Onazi 69 maçta forma giymiştir. Ayrıca Trabzonspor'un en istikrarlı futbolcuları arasında yer almıştır. 69 maçta 6 gol atmıştır ve kariyerinde en golcü sezonunu yaşamıştır.

Ön libero ve daha çok merkez orta sahada görev almış olan Ogenyi Onazi Trabzonspor formasını 4 sene giymiştir. 2020 yılında Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyen oyuncu boşta kalmıştır. Denizlispor 2020 yılında Ogenyi Onazi'ye teklifte bulunmuştur. Bu teklifi kabul etmiş olan Ogenyi Onazi bedelsiz bir şekilde Denizlispor ekibine transfer olmuştur. Ogenyi Onazi 9 maçta forma giymiştir. Fakat yaşanan sakatlık ve beklentileri karşılayamayınca 2020 yılında yalnızca yarım sezon Denizlispor forması giyebilmiştir. Ogenyi Onazi ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesh eden Denizlispor 2021 yılı için Danimarka kulüplerinden olan Sonderj ekibi ile anlaşmıştır.

Şu anda kariyerini Danimarka'da sürdürmekte olan Ogenyi Onazi kariyeri boyunca da birçok başarı yakalamayı başarmıştır. Ogenyi Onazi Lazio forması ile 2012 - 2013 yılında İltalya kupasını kazanmıştır. Ayrıca Nijerya milli takımı ile de Afrika uluslar kupasını 2013 yılında kazanmayı başarmıştır. Ogenyi Onazi kariyerinde en yüksek değerine ise 2020 yılında ulaşmıştır. 2020'nin nisan ayında oyuncunun bonservis bedeli değeri 7 milyon euro idi. Ogenyi Onazi'nin şuan daki kulübü olan SonderjyskE ile çift taraflı bir sözleşme opsiyonu bulunmaktadır.

Ogenyi Onazi'ye transferi için en yüksek bedeli şuana kadar Trabzonspor kulübü ödemiştir. Trabzonspor kulübü oyuncunun transferi için 3.20 milyon Euro bedel ödemiştir. Kariyerinde iki kulüpte olmak üzere 78 süper lig maçına çıkmıştır. Süper ligde oynadığı maçlarda ise 4 asist yapmıştır.

Ogenyi Onazi'nin Milli Takım Kariyeri

Ogenyi Onazi milli takım forması ile 2012 yılında tanışmıştır. 2012 yılında Nijerya a milli takımına davet edilen Ogenyi Onazi 52 maçta forma giyme şansı bulmuştur. Ogenyi Onazi 52 maçta yalnızca 1 gol kaydetmiştir.