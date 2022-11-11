Turkcell Platinum Park, üçüncü kez offroad tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. İstanbul’un kalbinde yer alan Turkcell Platinum Park’ta düzenlenecek etkinlik, 12 Kasım Cumartesi günü offroad severlere büyük bir heyecan yaşatacak. İlki 2018’de gerçekleştirilen Turkcell Platinum Offroad Challenge’ta bu yıl 12 takım birincilik için mücadele edecek.

Turkcell Platinum Offroad Challenge’ta takımlar 3 etapta farklı istasyonlardaki engelleri aşmaya çalışacak. En hızlının değil, en az hatayı yapanın kazanacağı yarışmada ekipler şu engelleri aşmaya çalışacak: Bozuk Zemin İstasyonu, iki farklı açıdaki Yanal Geçiş İstasyonu, Vibrasyon İstasyonu, Likit Zemin İstasyonu, Denge İstasyonu, iki farklı açıdaki Yükselti ve Eğim İstasyonu ve Kaya Geçişi istasyonu.

İlk kez kadınlar da yarışacak

Offroad severlerin büyük bir ilgi gösterdiği Turkcell Platinum Offroad Challenge’ta bu sene ilk kez kadın yarışmacılar da yer alacak. Takımların kıyasıya mücadele edeceği heyecanda offroad tutkunu iki kadın pilot ve 1 kadın co-pilot yarışacak.

Bir offroad parkından fazlası

Offroad tutkunlarını bir araya getirecek Turkcell Platinum Park hem İstanbul’un merkezinde hem de doğanın tam ortasında yer alıyor. Şehrin karmaşasından uzak, yeşille ve doğa sporlarıyla baş başa vakit geçirme imkanı sunan Turkcell Platinum Park, aynı anda çok sayıda deneyimi, müşterilerine özel avantajlarla da sunuyor. Platinum’lular; burada offroad, okçuluk, jungle run, yazlık açıkhava sinema gibi çok sayıda outdoor aktiviteyi bir arada yaşayabiliyor. Ailelerin çocuklarıyla gelip keyifli zaman geçirebileceği Turkcell Platinum Park’taki outdoor aktiviteleri, çocuklara küçük yaşta doğada yaşamı eğlenceli biçimde öğretiyor.



