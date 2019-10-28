Off-road parkurlarının kadın pilotu

Küçük yaşlardan itibaren ailesiyle off-road organizasyonlarını izlemeye giden Melis Aksöz, babasının desteğiyle 18 yaşına girer girmez bir araç alarak yarışlara katılmaya karar verdi.

Zorlu parkurlarda kendisinden yaşça büyük erkek ve kadın rakiplerine karşı mücadele eden Aksöz, katıldığı yarışlarda zaman zaman kaza yaşasa da azmiyle hemcinslerine örnek oluyor.

Katıldığı ulusal yarışlarda "en genç kadın pilot" olarak yer almanın gururunu yaşayan Aksöz, kendisini yetiştirip uluslararası müsabakalarda yer almayı amaçlıyor.

Aksöz: "Burada hepimiz eşitiz"

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 54 Otomobil Sporları Kulübü adına yarışan, Türkiye'nin ilk ve tek kadın trial pilotu olan Melis Aksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, off-road sporuna babasının desteğiyle başladığını, daha sonra araç alıp yarışmalara katıldığını söyledi.

Geçen yıl profesyonel olarak yarışmaya başladığını aktaran Aksöz, "Türkiye Off-Road Şampiyonası'ndaki ikinci yarışım. 2018 Marmara X-Trial Kupası'nda tek kadın pilot olarak yarışıyordum. Kadın pilot olmanın aşırı bir ayrıcalığı yok aslında. Tek farkımız kas gücü biraz bizi zorluyor. Onun dışında burada hepimiz eşitiz." diye konuştu.

Her zaman çok güzel tepkiler aldığını anlatan Melis Aksöz, "Bu işi bir kadın olarak yaptığım için beni tebrik eden, destekleyen çok fazla insan var. Türkiye'de, 'Motor sporları erkek sporudur.' diye bir algı var ama ben herhangi bir sporun cinsiyetle tanımlanması taraftarı değilim. Spor hepimiz içindir. Sağolsun ağabeylerimiz, kardeşlerimiz bize çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.