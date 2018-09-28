Off-Road araçları Denizli’yi turladı

Sporun ve sporcunun dostu Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da Off-Road yarışlarına ev sahipliği yapacak.

29-30 Eylül tarihlerinde Merkezefendi Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi’ne kazandırılan Off-Road Pisti’nde yapılacak yarışlar Denizlililere heyecanlı anlar yaşatacak. Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışı araçları Bayramyeri Meydanından başlayarak şehir turu yaptı.

Off-Road araçlarına Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu start verdi. Başkan Subaşıoğlu Denizlileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan Off-Road yarışlarına da davet etti.