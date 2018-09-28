Off-Road araçları Denizli’yi turladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışı araçları, Denizli’de tur attı. Bayramyeri’nde başlayan kortej sürüşü Saruhan Mahallesi’ne kazandırılan Off-Road Pisti’nde son buldu.

28 Eylül 2018, Cuma 19:06
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Sporun ve sporcunun dostu Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da Off-Road yarışlarına ev sahipliği yapacak.

29-30 Eylül tarihlerinde Merkezefendi Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi’ne kazandırılan Off-Road Pisti’nde yapılacak yarışlar Denizlililere heyecanlı anlar yaşatacak. Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışı araçları Bayramyeri Meydanından başlayarak şehir turu yaptı.

Off-Road araçlarına Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu start verdi. Başkan Subaşıoğlu Denizlileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan Off-Road yarışlarına da davet etti. 

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