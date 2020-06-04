Ödüllü turnuva takvimi açıklandı

Espor dünyasına hızlı bir giriş yapan Master of Gamers, oyun ve dijital eğlence severlere sürpriz ödüller dağıttığı yeni turnuva takvimini açıkladı. Haziran ayı boyunca 19 turnuva gerçekleştirecek platform, MOG Cup’larda toplam 12.000 TL para ödülü verecek.

7 Haziran Pazar günü başlayacak olan turnuvalarda Valorant, League of Legends, Legends of Runeterra, PES 20, FIFA 20, Zula, Rocket League, NBA 2K 20, Brawl Stars oyunları oynanacak.

Kıyasıya rekabet ve heyecanın zirve yapacağı turnuvalara www.masterofgamers.com adresinden ücretsiz üye olup ister takımınızı kurabilir isterseniz seyirci olarak katılabilirsiniz.

7/24 Online destek sunan Master of Gamers, özel turnuvaların dışında Influencer ve Topluluk Turnuvaları, Kurum İçi Motivasyon, Günlük ve Haftalık Turnuvalar da düzenliyor.