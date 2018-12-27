Forvet arayışlarını sürdüren ve Slimani ile Frey’in beklentileri karşılayamaması üzerine golcü arayışına yönelen Fenerbahçe, adı Galatasaray’la da anılan Nijeryalı Odion Ighalo’yla prensip anlaşması sağladı. İddiaralar göre FIFA'dan onay çıkarsa Nijeryalı futbolcu Fenerbahçe'ye imzayı atacak. Peki, Odion Ighalo kimdir?

Odion Ighalo kimdir?

1.83 boyunda olan forvet Odion Ighalo 29 yaşında ve Nijeryalı. Futbola 2007 yılında Julius Berger Lagos kulübünde başladı. Ighalo'nun bir sonraki durağı ise Norveç'in Lyn kulübü oldu. Golcü futbolcu buradaki performansının ardından 1.9 milyon Euro bedelle İtalya'nın Udinese takımına tranfser oldu. İlk sezonunda Udinese'de çok fazla forma şansı bulamayan Nijeryalı oyuncu bir sezon sonra Cesena'ya kiralandı.

Golcü futbolcu daha sonra 3 sezon boyunca Granada ekibine kiralandı. La Liga'da 78 maça çıkan Ighalo 11 gol atma başarısı gösterdi.

Daha sonra Udinese, Ighalo'yu Watford'a 8 milyon Euro karşılığında sattı. İlk sezonunda İngiltere Championshipde 38 maçta 20 gol atan golcü futbolcu Watford ile İngiltere Premier Lig'e yükseldi. 2015-2016 sezonunda Premier Lig'de boy gösteren Nijeryalı golcü 42 maçta 18 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bir sezon daha İngiliz ekibinde forma giyen Ighalo daha sonra Çin'in Changchun YaTai takımına 23 milyon Euro karşılğında transfer oldu.

Kasım ayında sonra eren Çin Ligi'nde Ighalo, Changchun Yatai formasıyla 28 maçta 21 gollük performans sergiledi. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin Çin takımıyla olan sözleşemsi gelecek sezon ocak ayında sona eriyor.