Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (DHA)

Süper Amatör Lig ekiplerinden Ödemişspor'da yapılan kongre sonrası 18 kişiden oluşan yeni yönetime iki de kadın dahil edildi. CHP Ödemiş İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Seçer ve eski milli hentbolcu Ceren Uyguner, Ödemişspor'un yeniden Bölgesel Amatör Lig'e dönmesi için oluşturulan yönetim kadrosunda yerlerini alarak kulüpte bir ilke imza attı. Birer çocuk sahibi olan iki kadından sosyolog olan Emine Seçer, çocukluğunda voleybol ve hentbol oynadığını dile getirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu olan Ceren Uyguner ise hentbolda 13 kez Süper Lig şampiyonuğu yaşadığını, kaptanlığını yaptığı A Milli Takım formasını 400 kez terlettiğini söyledi. İki kadın yönetici, "Yönetim kurulu arkadaşlarımız ve taraftarlarımızla Ödemişspor bayrağını en üst seviyelere taşıyacağız. Biz büyük bir camiayayız. Kadınların her yerde olduğunu ve başarılı hizmetler vereceğini ispatlayacağız" mesajı verdi.

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