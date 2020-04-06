Ödemeler askıya alındı!

Koronavriüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından birçok kulüp ekonomik açıdan önünü göremiyor. Maç günü gelirlerinin yanı sıra, TFF’den de bu süreçte henüz katkı alamayan takımlar ödemelerini yapmakta zorlanıyor. Özellikle Anadolu takımlarında bu konuda ciddi sıkıntılar söz konusu. Birçok kulüp oyuncularına maaşlarını yatırmış değil. Gelirlerinden yoksun kalan kulüplerin futbolcularından bu süreçle ilgili anlayış talep ettikleri öğrenildi.

Kulüpler, TFF’den sürecin uzaması halinde destek bekliyor. Yapılan son Kulüpler Birliği toplantısında da sıkıntıların masaya yatırıldığı ve çözüm arayışları başladığı öğrenildi. Bazı kulüpler ise ödemelerini aksatmadan sürdürüyor. 1. Lig’de Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak takıma ve personele maaşlarını eksiksiz yatırırken Sivasspor, Başakşehir ve Kasımpaşa’da da ödemelerin tam olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. Ligin yeni ekipleri başta olmak üzere birçok Anadolu takımı ise ciddi sıkıntı çekiyor.