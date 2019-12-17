Ödem ve Oluşma Nedenleri

1- Hareketsizlik: Özellikle spordan uzak bir yaşam süren, yürümek yerine arabaya binmeyi tercih eden kişilerde ödem oluşma riski yüzde kırk oranında daha fazladır. Bununla birlikte masa başı çalışan ve hareketsiz bir yaşam süren kişilerde de aynı oranlara rastlamak mümkündür. Haftada en az üç gün yüksek tempolu yürüyüşler yapmak ya da spor salonunda kardiyo ağırlıklı çalışmak ise ödem riskini yüzde seksen gibi büyük bir oranda azaltıyor.

2- Aşırı tuz tüketimi: Çorbalara, salatalara ve zeytin yağlı yemeklere atılan fazla tuz ödem riskini çoğaltır. Tuz, vücudun su ve sıvı ihtiyacını arttır. Ancak vücut içerisindeki suyun azalmasına da neden olur. Bu ise doğrudan ve dolaylı olarak ödem oluşmasını tetikler.

3- Aşırı sıvı alımı: Gazlı içeceklerin fazla tüketimi hem tansiyonu yükseltir hem de ödem oluşturur. Günde en fazla üç litre su tüketilmelidir. Renklendirici ve boya içeren tüm sıvılardan ise uzak durulmalıdır.

Ödem Atma Yolları ve Seçenekleri

İlgililerin sıklıkla sorduğu soruların başında ödem nasıl atılır sorusu gelmektedir. Bunun birçok farklı yolu bulunuyor.

1- Kola ve meyve suyu yerine su tüketmek: Çeşitli önerilerde ve diyet listelerinde ödem giderici tavsiyelere rastlamak mümkün. Birçok kişi gün içerisinde su ihtiyacını çeşitli gazlı içeceklerden ve meyve sularından almaktadır. Bu ise vücudun su ihtiyacını karşılamak yerine daha çok su gereksinimi doğurur. Günde 2 -3 litre aralığında su tüketmek, birçok hastalığın önüne geçtiği gibi ödem riskini de azaltır.

2- Uyku düzenine dikkat etmek: Az uyuyan insanlarda ödem riskinin fazlalığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Aynı zamanda gece yerine gündüz saatlerinde uyumak da vücudun dengesini alt üst ettiği için ödem oluşturabilir.

3- Bol bol egzersiz ve spor yapmak: Hareketsiz yaşam terk edilmeli, evde minik egzersizler ya da salonlarda spor yapılmalıdır. Koşu bandında yürümek ya da bisiklet çevirmek vücuttaki ödemi atmak için hem doktorlar hem de uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor.

4- Tuzu azaltmak: Özellikle kırk yaş üstü olan kişiler beslenmelerine maksimum oranda dikkat etmelidir. Bunun için şeker ve un tüketimine dikkat edildiği gibi tuz tüketimi de en az seviyeye indirilmelidir. Normal tuz yerine kaya tuzu kullanmak da ödem riskini yarı yarıya düşürüyor.

Ödem Söktürücü Çaylar ve Özellikleri

1- Ihlamurlu Çay: Ihlamur ödem atma seçeneklerinden ilkini oluşturuyor. Birçok kış hastalığına iyi geldiği gibi vücut içerisindeki ödemlerin çok hızlı bir şekilde atılmasını da kolaylaştırmaktadır. Tercihe bağlı olarak nane ya da limon ile birlikte hazırlanabilir.

2- Karahindiba Çayı: Son yıllarda ülkemizde de popüler olan karahindiba çayı bir başka alternatif olarak düşünülebilir. Hazırlanışı son derece kolaydır. Günde bir ya da iki fincan içilebilir. Tuvalete çıkarmayı kolaylaştırdığı için ödemin bu şekilde atılmasını da aynı oranda kolaylaştırır. Aynı zamanda iltihap sökücü olduğu için her yaş grubu tarafından sağlıklı bir şekilde içilebilir.

3- Elma Çayı: Son seçenekler arasında elma çayı yer alıyor. İsteğe bağlı olarak tarçınlı ya da limonlu olarak tüketilebilir. Diğer çayların aksine daha lezzetli olduğu için sıklıkla tercih edilir. Vücudun çeşitli yerlerinde çıkan ödemlerin bir hafta gibi kısa bir sürede atılmasını sağlar.