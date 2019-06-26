Ödegaard La Liga’yı istiyor

Galatasaray’ın gündeminde yer alan Real Madridli Martin Ödegaard’ın, Real Socidedad veya Bayer Leverkusen’e gideceği öne sürüldü.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Norveçli oyuncunun tercihinin Real Sociedad’dan yana olduğu, Real Madrid’in ise potansiyeline inanmayı sürdürdüğü Norveçli oyuncunun Şampiyonlar Ligi ve büyük lig tecrübesi yaşaması için Bayer Leverkusen’e gitmesini istediği belirtildi.

Ödegaard, Real Madrid’e transferinin ardından önce Heereveen’e, ardından da Vitesse Arnheim’e kiralandı.

(Milliyet)