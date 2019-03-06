Ocak aylarına denk gelen ara transfer dönemleri futbol takımları için bir nevi pansuman gibidir. Zayıf gördükleri mevkilere takviye yaparak eksiklerini gidermeye çalışırlar. Bu sezon Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın, yasaklı olan 3’ü (Trabzonspor, İ.M. Kayserispor, Bursaspor) hariç 15’i, ocak ayında toplam 85 futbolcu transfer etti. Lider M.Başakşehir ile 3 büyüklerin yeni oyuncularının performanslarını dikkate alan araştırmamız, sadece Galatasaray’ın beklenen verimi alamadığını ortaya koydu.

GALATASARAY'I ESKİ OYUNCULARI SIRTLIYOR

Altı transfer yapan G.Saray’da Luyindama, ‘tam isabet’ olarak değerlendirilen tek yeni isim oldu. Marcao, en çok forma giyen yeni transfer (10 maç) olurken, özellikle Benfica ve BB Erzurum karşılaşmalarında yaptığı ‘can yakıcı’ hatalarla eleştiri topladı. Gol sorununu çözmeleri için transfer edilen Diagne ve Mitroglou, 5’er maçta sadece 1’er gol atabildi. Defansa takviye amacıyla alınan Emre Taşdemir ve Semih ise vasatı aşamadı. G.Saray, yenilerden yeterli katkıyı alamamasına karşın, diğer oyuncuların başarılı performansıyla ikinci yarıda 17 puan topladı ve kupada yarı finale çıktı.

Ligde 19 puanla ikinci devrenin en başarılı takımı olan ve 8 puan farkla zirvede yer alan M.Başakşehir’in bu grafiğinde yeni transferler Robinho (1 gol, 2 asist), Demba Ba (2 gol), Kudryashov (1 gol) ve Serdar Taşçı büyük pay sahibi oldu.

FENERBAHÇE ARA TRANSFERDE 5'TE 5 YAPTI

İlk yarıyı 16 puanla 17. sırada tamamlayan F.Bahçe, yeni oyuncularının beklenen etkiyi göstermesi sayesinde küme düşme hattından çıktı. 12 puanla ikinci devrenin puan cetvelinde 7. sırada yer alan sarı lacivertlilerin 5 ara transferi Tolgay, Sadık, Moses ve Zajc hemen ilk 11’e yerleşirken, cezalı Sadık’ın yokluğunda Ç.Rize karşısında forma giyen Serdar Aziz, 1 gol attı ve 1 penaltı yaptırdı. F.Bahçe’nin 5 yeni transferinden Tolgay dışındaki dördü, gol atmayı başardı.

Beşiktaş, geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna kattığı genç Muhayer hariç, 3 yeni transferinden de beklediği verimi aldı. Büyük umutlarla gelen Burak Yılmaz, 6 maçta 4 gol atarak, ‘doğru tercih’ olduğunu gösterdi. Transferin son günü sürpriz biçimde getirilen Kagawa, maç eksiğine karşın 2 gol, 1 asist üretmeyi bildi. 350 bin Euro’ya satın alınan Fransız stoper Isimat-Mirin ise maliyeti dikkate alınınca kendisinden beklenenleri fazlasıyla yaptı.

Kaynak: Hürriyet