Igor Tudor biletini kesti!

Sezon başında kadrosuna Icardi, Mertens ve Mata gibi dünya yıldızlarını katan Galatasaray ’ın zor da olsa yeni hedefi Cengiz Ünder! Ara transfer döneminde yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, milli futbolcuyu kiralamak için harekete geçti. Sarı kırmızılı kulübün, Cengiz’e olan ilgisi ise yeni değil. Sezon başında da Cengiz için nabız yoklayan Galatasaray, milli futbolcunun ‘Kariyerimi Avrupa’da sürdürmek istiyorum” sözleri üzerine bu transfer için ısrarcı olmamıştı.





TUDOR, NANTES KARŞISINDA 65’TE OYUNA ALIP 83’TE ÇIKARDI

Ancak sezonun başlaması ile Marsilya’da, Cengiz’in teknik direktörü Igor Tudor ile yıldızının uyuşmaması Galatasaray’ı yeniden harekete geçirdi.

Fransa liginin 3. haftasında oynanan Nantes maçında Tudor, Cengiz’i 65. dakikada oyuna sokup 83’te kenara almıştı. Sadece 18 dakika sahada kalmasına Cengiz tepki göstermişti. Hafta sonunda Olympique Lyon maçına 11’de başlayan Cengiz, 61’de yine oyun kenarına alındı. Tudor, Marsilya’da sezon başından bu yana Cengiz Ünder’e Şampiyonlar Ligi maçları da dahil toplam 702 dakika süre verdi.





OLYMPİQUE MARSİLYA SEZON BAŞINDA 15 MİLYON EURO BONSERVİS İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Önceliği Avrupa’da kalmak olsa da Galatasaray, Tudor’un Marsilya’da kalması halinde milli oyuncuyu kısa süreli de olsa kadrosuna katmak için temaslarını hızlandıracak.

Sezon başında bu Transfer için nabız yoklayan Galatasaray’dan, Marsilya Cengiz için tam 15 milyon Euro istemişti. Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde 1.5 yıllık ya da milli oyuncuyu ikna etmek adına sezon sonuna kadar kiralamak için temaslara başladı. Dünya Kupası için verilecek ara dönemde Galatasaray, Cengiz Ünder için girişimlerini de hızlandıracak.





ASLAN SEYiRCiDE REKOR KIRIYOR

Bu sezon Süper Lig’de en çok seyircili izlenen 4 karşılaşmaya ev sahipliği yapan Galatasaray derbiye gösterilen ilgiyle ligin zirvesine oturdu. Beşiktaş derbisi bu sezon ligde oynanan en çok seyircili karşılaşma oldu. İki ezeli rakibin NEF Stadyumu’ndaki randevusunu tam 50 bin 237 taraftar seyretti.

Galatasaray’ın Konyaspor, Giresun, Alanya ve Gaziantep FK karşılaşmaları da da Süper Lig’de en çok seyircili oynanan diğer maçlar oldu. Sarı kırmızılı tribünler de bu sezon takımlarına verdikleri destek ile dikkat çekerken İngilizler’in ünlü The Sun gazetesi Avrupa’nın en gürültülü 15 stadını içinde Galatasaray’a 3. numarada yer vermişti. Gazetenin listesinde Vodafone Park 6. sırada, Ülker Stadyumu ise 13. basamakta bulmuştu.







