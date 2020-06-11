Sırbistan’ın köklü basketbol takımlarından Kızılyıldız, Sırp başantrenör Sasa Obradovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Obradovic, yaptığı açıklamada, Kızılyıldız ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Sorumluluklarımın ve taraftarların beklentisinin farkındayım. Hepsini yerine getirmeyi umut ediyorum.” dedi.

Kızılyıldız, önceki gün Dragan Sakota ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. 1987-1994 yıllarında Kızılyıldız forması giyen 51 yaşındaki Sasa Obradovic, Kırmızı-Beyazlı takımla 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.