Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda çok zor bir durum yaşıyorlar. Yapmamız gereken tek şey destek olmak. Böyle durumlarda birlik olmak çok önemli. Çok çalışmak lazım, hayatta bazen böyle durumlar olabiliyor" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında 103-86 kazandıkları İstanbul BBSK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İstanbul BBSK galibiyetinden ötürü oyuncularını tebrik eden Obradovic, "Buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Daha tecrübeli başlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bana daha fazla rotasyon yapma şansı tanıdılar. Daha çok oyuncunun katkıda bulunması gerekiyor çünkü zorlu bir programımız var. Sakat oyuncularımız da var, zaman lazım o yüzden. Sinan çok güzel bir maç oynadı. Ne kadar savunma konusunda çok ilgili olmasalar da başlayanlar ve daha tecrübeli oyuncular çok ciddi oynadılar. Herkes skor yapma peşindeydi bunu anlıyorum ama rakibin kolay sayı bulmasına nasıl izin verildi onu anlamıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve aynı zaman da rakibi de tebrik ediyorum, maçın başından sonuna kadar savaştılar" ifadelerini kullandı.

FUTBOL TAKIMI HAKKINDA

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kötü durumu ile ilgili gelen soruya ise Sırp antrenör, "Şu anda çok zor bir durum yaşıyorlar. Yapmamız gereken tek şey destek olmak. Böyle durumlarda birlik olmak çok önemli. Çok çalışmak lazım, hayatta bazen böyle durumlar olabiliyor" yanıtını verdi.

Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA)