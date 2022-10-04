2013 yılında Fenerbahçe Beko'ya gelişiyle hem ulusal hem de uluslararası başarılara imza atmıştı.Obradovic 2021 yılından itibaren Sırbistan kulübü Partizan'ı çalıştırıyor.

Sarı-lacivertliler'le birçok başarıya imza atan Sırp antrenör Zeljko Obradovic, THY EuroLeague karşılaşmaları öncesi medya gününde açıklamalarda bulundu.

Sırp koç,"EuroLeague'e teşekkür ediyoruz çünkü Partizan'ın Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle oynamak için gereken kaliteye ve diğer her şeye sahip olduğunu kabul ettiler. EuroLeague'in bir parçası olmaya devam etmek bizim büyük bir arzumuz." diye konuştu.

Taraftarların desteğine dikkat çeken deneyimli koç, "Tüm bilet satış rekorlarını kırmış olmamız, taraftarın bu takıma ne kadar inandığı hakkında çok şey söylüyor. Bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçek şu ki, EuroLeague'in en tecrübesiz takımı olarak taraftarın bize güvendiğini göstermesi, genç oyuncular için bir enerjiye dönüşüyor" dedi.

Takımda yeni kaptanın Kevin Panter olmasını değerlendiren Obradovic, "Son kararı ben verdim ama kulüpteki insanlara danıştım. Kesinlikle kulüpteki herkes bu kararı kabul etti. Kevin Panter, basketbola kendini adamış, kaptan olmak için gerekenlere sahip, gençlere rol model olan bir isim ve bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Tecrübe eksikliklerine dikkat çeken Obradovic, "Partizan, EuroLeague'de en tecrübesiz takımlardan biri. Bizim dışımızda Valencia ve Baskonia en deneyimsiz takımlar. Eğer genç ve tecrübesizsen parkeye çıkmalı ve her şeyini ortaya koymalısın. Fenerbahçe, Milan, Real Madrid, Anadolu Efes, Panathinaikos, Barcelona, Olympiakos gibi takımlar var, hepsinin tecrübesi var. Bizim avantajımız enerji ve istek olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Obradovic yönetimindeki Partizan, EuroLeague'de sezonu Berlin deplasmanında ALBA Berlin karşısında açacak.