Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol maçına Sinan, Barış, Efe Ergi, Egehan ve Ahmet ilk 5’yle başlayan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, genç isim Efe Ergi Tırpancı’ya değindi.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Obradovic, “Genç oyuncular çok ciddi oynadılar. Ergi, çok agresif ve istekli bir basketbol oynadı. Nasıl oynamak istediğini herkese gösterdi. Sahaya çıktığında zevk almak istediğini de gösterdi. Bir oyuncu için de önemli olan bu. Sahada zevk almayı başarabilmek. Umarım ileride de onu oynatmak için fırsatlar buluruz" dedi.